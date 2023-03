2 de 10

La actriz ha preocupado a sus seguidores con un mensaje sobre su estado de salud que viene acompañado de esta impactante imagen, en la que aparece desnuda con varios electrodos puestos por el cuerpo. "Mi primer gran susto, chispas. Estoy bien, está siendo solo un susto. Solo quería pedir perdón a toda esa gente que me llama y no puedo a tender, me ha felicitado por mi cumpleaños y aún no les he respondido, a las llamadas perdidas que no están en el olvido simplemente que ahora no son el momento. Pido tiempo, calma, respeto y mucho, mucho amor. Aunque sea en la distancia me llega", confiesa.