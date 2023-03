1 de 9

La periodista ha abierto el álbum para mostrar imágenes nunca vistas de su infancia y de la juventud de su madre. Había un motivo de peso, celebrar con un homenaje gráfico y literario en cumpleaños de Goyi Arévalo. Sara Carbonero le dedica un precioso texto en su muro de Instagram enumerando todas las cosas por las le está agradecida." Al ejemplo de que todo se soluciona con el corazón por bandera A la más dulce, generosa y fuerte. A mi puerto seguro, mi mar en calma, mi cable a tierra. A la responsable de mis recuerdos de infancia más felices, de los abrazos sanadores con olor a Carolina Herrera cuando me dolía algo [...] A la culpable de que Serrat sonara en el tocadiscos sin parar", empieza diciendo.



Los versos continúan resaltando sus infinitas virtudes: "A la que me hacía la coleta cada mañana y me vestía igual que a mi hermana. A la de la paciencia inagotable, la del consuelo en cualquier lugar, momento y circunstancia de la vida. A la que siempre está. Y también, a la que me sigue regañando si ve una zapatilla desordenada y preguntándome a qué hora vuelvo. A la que me carga las pilas, me pinta las alas y me ha dado no sólo la vida sino la lección más grande sobre cómo vivirla. Feliz cumpleaños, mamá coraje. Te quiero y te admiro".