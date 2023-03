Carla Barber rompe con su pareja, Joseph, en la recta final de su segundo embarazo

Carla Barber (32 años) está atravesando un momento complicado y agridulce en su vida personal. Justo cuando se encuentra en el séptimo mes de su segundo embarazo -el cual anunció, feliz, en noviembre de 2022-, la doctora especializada en medicina estética ha roto su relación sentimental con su pareja y razón de amor, Joseph.

"Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan", es el misterioso mensaje que ha compartido Carla en sus redes sociales, a modo de confirmación velada.

De este modo, Barber ha comenzado una nueva etapa en su vida tras poner punto final a una historia de amor con este empresario de origen francés -padre de su primer hijo, Bastian, y del bebé que espera-, al que conoció en 2021. Todo hacía indicar que la pareja estaba viviendo un excelso período en sus vidas, más allá de la dulce espera de su segundo hijo en común. No en vano, el pasado año había anunciado su compromiso.

Carla Barber posando junto a Joseph hace unos meses. El empresario siempre ha procurado que su rostro no se hiciera público. Redes Sociales

No obstante, el amor no ha podido ser y ambos han optado por tomar caminos separados. Lo cierto es que los rumores sobre una posible crisis sentimental entre ambos vienen de lejos. Fue hace unas semanas cuando se comenzó a especular sobre una ruptura amorosa.

La razón obedecía a que la que fuera concursante de Supervivientes 2016 había dejado de compartir fotos y vídeos con su pareja hasta entonces, Joseph. Un gesto que muchos entendieron como toda una declaración de intenciones. Cabe destacar que durante el tiempo que ha durado su vínculo amoroso, Joe -como llamaba cariñosamente Barber a Joseph- ha evitado por todos los medios que su rostro quedara al descubierto en las redes sociales de su pareja.

Carla Barber besando al que ha sido su gran amor, Joseph. Gtres

La última ocasión en que se pudo ver a la ya expareja en un evento familiar, y en relaciones, fue en noviembre de 2022. Ambos organizaron una gran fiesta con motivo de la celebración del bautizo de su primer hijo, Bastian. De momento, se desconocen las razones de este quiebre sentimental.

De lo que no cabe duda es de lo enamorada que se ha manifestado la doctora en los últimos tiempos. Así hablaba de Joseph en una entrevista: "Es una persona muy madura, un hombre al que admiro muchísimo. No sólo profesionalmente, que es una persona de éxito, que se lo ha trabajado un montón, sino porque personalmente es una persona generosa, familiar y que se ha hecho a sí mismo. ¡Y que me cuida mucho, que es lo más importante!".

En los cerca de dos años que ha durado su romance, Carla y Joseph han sorteado algunos duros baches. A finales de 2021, la que fuese Miss España fue diagnosticada con el síndrome de Brugada, una enfermedad coronaria para la que no existe tratamiento, y que puede causar la muerte súbita. Un aciago trance que la pareja vivió unida y sin soltarse de la mano.

Su segundo embarazo

"Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices". Con estas palabras, Carla Barber anunciaba el 13 de noviembre de 2022, en sus redes sociales, que está embarazada de nuevo. Una noticia que sorprendía a propios y extraños por llegar solamente seis meses después del nacimiento de su primer hijo. Fue el 3 de mayo de 2022 cuando llegó al mundo su primogénito.

De esta manera, Carla Barber acababa con las especulaciones, pues unos días antes había anunciado a sus seguidores que tenía algo importante que contarles y eso había desatado todos los rumores. Ahora, Carla se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. En las próximas semanas, la doctora dará a luz a Romeo, como ha desvelado la propia madre que se llamará el bebé.

