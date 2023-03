3 de 10

La presentadora ha disfrutado a tope de unos días libres de su hija. Lola ha acompañado a Toñi Moreno hasta al gimnasio aunque a juzgar por la foto que ha compartido no le permitió entrenar demasiado. "Pero que viva las semanas blancas. ¿En nuestra época no había, no?", se pregunta. La rutina deportiva es importante para esta gaditana de adopción, aunque nacida en Barcelona, no sólo porque la necesita para mantenerse activa, también desea verse guapa. Por eso, ha anunciado que también inicia un nuevo reto nutricional este mes de marzo.