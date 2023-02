2 de 10

La presentadora de TVE está de celebración. Acaba de cumplir 54 años y lo ha anunciado, a bombo y platillo, con una gran carta en sus redes sociales: "Llega el día de celebrar eso que llaman una nueva 'vuelta al sol'. Gracias a todos los que me habéis felicitado y y también a todos lo que me habéis acompañado este último año en avanzar y superarme. Aprender, desarrollar la curiosidad, la empatía y el criterio para vivir de una manera más consciente y disfrutona, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Gracias a aquellos que tengo cerca por recordarme lo que de verdad importa e insuflarme amor incondicional a raudales. Gracias a los que confiasteis en mí y a los que me dijisteis verdades como puños con el tacto suficiente como para reconocer el regalo que me hacéis siempre. Gracias a los que han llegado nuevos a este camino de la vida y a los que elegisteis sembrarlo de luz y afecto".