Manuel Díaz, tras reconciliarse con su padre: "Estoy asimilando muchas emociones"

Manuel Díaz 'El Cordobés' (54 años) está viviendo una de las semanas más felices de su vida. El pasado 14 de febrero, mientras medio mundo celebraba el Día de San Valentín, el torero tenía una 'cita' muy especial con la que cumplía un sueño, encontrarse con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés' (86). "La foto de mi vida", escribía el diestro en su perfil de Instagram, mostrando una imagen en blanco y negro en la que los dos posaban ante la cámara sonrientes, muy felices y abrazados.

Una instantánea con la que pusieron punto final a un distanciamiento de más de cinco décadas durante los cuales el madrileño se ha esforzado no solo en demostrar que el mítico torero era su padre, también en tender puentes para su unión.

Cumplido su mayor deseo, Manuel Díaz ha hecho frente al resto de sus tareas semanales con un estado de ánimo elevado, tal y como ha demostrado este jueves día 16. Acompañado de su mujer, Virginia Troconis (43), y de su hija mayor, Alba Díaz (23), el de Arganda del Rey ha presentado el cartel de la corrida de toros benéfica que se celebrará en la plaza de Navalcarnero a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Manuel Díaz y la infanta Elena en la presentación del festejo taurino a favor del Banco de Alimentos. Gtres

Un acto al que ha llegado pletórico y sin esconder la gran sonrisa que seguro decora su rostro desde el pasado martes. Sobrepasado por la emoción, Manuel ha asegurado a su llegada que "todavía está asimilando tantas emociones" vividas en los últimos días por algo por lo que ha luchado mucho.

Sobre el cómo fue esa primera conversación con su padre, el madrileño ha respondido que ya lo contará en el futuro pero que fue "chula, chula". "Con que la gente se sienta feliz por esto, yo me doy por pagado. Creo que él está feliz y que, por una magia de la vida, no es que solo yo haya encontrado un padre sino que él ha encontrado un hijo", ha dicho.

Manuel Díaz y Alba Díaz en el evento organizado por el Banco de Alimentos. Gtres

Consciente de que el acto no estaba enfocado en él, sino en un fin solidario, Manuel no ha querido quedarse el protagonismo y no ha entrado en más detalles. "Ya os contaré, es que es demasiado, todavía estoy...", ha seguido, sin dejar de sonreír.

Un entusiasmo que también estaba presente en su hija Alba, que pese a que no suele pronunciarse ante las cámaras ha asegurado que está "muy feliz". "Si mi padre está feliz, yo también lo estoy. Yo sonrío a través de su sonrisa. Somos una gran familia, estamos muy unidos. Siempre que él sea feliz, yo lo seré. No hay nada más bonito que hablar desde el corazón. Es un luchador, no puedo estar más orgullosa", ha afirmado la joven.

Además, la influencer ha desvelado que ya se ha reencontrado con su abuelo paterno, algo con lo que está encantada: "Ahora a recuperar el tiempo perdido, que la vida es muy corta, el tiempo vuela. Lo más bonito de esta vida es sentirte bien con tu familia", ha terminado.

Nueva etapa

Manuel Díaz comienza una nueva época de su vida y es que atrás quedan muchos años de lucha. Tras varios intentos de acercamiento sin éxito, el diestro decidió un buen día actuar motu proprio para demostrar al mundo entero su verdad, aquella que llevaba -por entonces- defendiendo más de 20 años. Para ello, contrató a un detective privado, quien robó una servilleta al acusado para analizar los restos biológicos.

Manuel Díaz y Virginia Troconis presentado el cartel de la corrida de toros benéfica. Gtres

Los resultados dieron el mismo porcentaje de coincidencia en los marcadores, lo que le sirvió como prueba al torero para sustentar la prueba de paternidad, que terminó dando positivo. El camino ha sido largo. Pero Manuel no ha estado solo. Además del cariño que le han demostrado miles de fans durante estos largos años, su mujer y su exmujer, Vicky Martín Berrocal (49), con la que siempre ha mantenido una estupenda relación, han sido sus pilares fundamentales en esta historia, además de sus tres hijos.

