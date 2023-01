1 de 10

La modelo y actriz ha querido visibilizar su problema de salud con esta significativa imagen, en la que aparece en el camerino pinchándose su insulina. Laura Sánchez convive con la diabetes tipo 1 desde hace dos años y, pese a admitir que no es una dolencia grave, sí tiene sus inconvenientes a los que no siempre resulta sencillo adaptarse. "Aunque su llegada me cogió de sorpresa, he ido aceptándola poco a poco, con la ayuda del equipo sanitario, el apoyo de mis seres queridos, y los avances de la tecnología. Pero tengo que reconocer que no es fácil, que aunque pueda llevar una vida absolutamente normal, mi cabeza toma mil decisiones al día, dudo, tengo miedo y no puedo dejar nunca de llevar el control sobre ella. Y a veces agota", confiesa.