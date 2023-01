2 de 10

La cantante ha sorprendido a sus seguidores con esta foto, donde aparece con un estilo muy diferente al suyo, pero que le sirve para hacer un alegato sobre el tema del paso del tiempo. Lolita, en un arranque de sinceridad, explica: "Nunca me recojo el pelo, porque antes me veía mayor. Ahora ya lo soy, pero tengo salud y me parezco a mi padre y a mi madre y eso me llena de orgullo. Tengo unos hijos maravillosos, dos nietos que es lo que más amo, y me estoy haciendo mayor, pero guapa sana y leal".