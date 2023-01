Boris Izaguirre sufrió un ictus en 'El Desafío': los detalles de un problema que mantuvo en secreto

Lo había mantenido en secreto, pero nueve meses después ha salido a la luz la verdadera razón que llevó a Boris Izaguirre (57 años) a pasar por el hospital en abril de 2021. Entonces él mismo anunciaba en sus redes sociales: "Pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular". Aseguraba que le habían descubierto un problema "que desconocíamos" y que tenía que cuidarse más e "intentar bajar un poco mi propio ritmo".

Ahora que todo ha pasado se hace público lo que le pasó en realidad al escritor, que ha debutado como concursante en la nueva edición de El Desafío. Ha sido el productor del concurso, Jorge Salvador (59), quien lo ha desvelado: "Durante la grabación del programa, Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante".

En aquel momento se prefirió no dar detalles, pero lo cierto es que, pese a la gravedad del percance, Boris siempre mantuvo la fuerza y no quiso abandonar las grabaciones del espacio televisivo. Salvador ha contado que incluso se buscó un sustituto para él pensando que no podría reincorporarse, algo que el venezolano no consintió. Quería cumplir el sueño de enfrentarse a los retos que plantea el programa de Antena 3 y no parecía dispuesto a tirar la toalla. Además, contaba con el beneplácito de sus médicos.

"Yo voy a volver. Quiero que me esperes, porque voy a volver", le dijo al productor. Y así fue. Durante esos días de recuperación, Izaguirre compartió fotos desde el hospital con sus seguidores, mostrando que su recuperación avanzaba pero sin desvelar demasiados detalles. "La intervención ha sido un éxito gracias al doctor Isaac Martinez, al equipo médico y de neurología del Hospital Ruber y a la doctora Marina De la Fuente. Gracias a todos y todas por su atención, compromiso y profesionalidad", escribía el 13 de abril. El 15 anunciaba entusiasmado que ya estaba en casa.

Tras el tiempo lógico de reposo tras una operación de estas características fue regresando poco a poco al trabajo y en octubre se iba de viaje con unos amigos a París, señal de que estaba completamente recuperado. Por suerte, Boris pudo reincorporarse también a las grabaciones de El Desafío, que se estrenó con éxito el 13 de enero. Durante el primer programa los espectadores pudieron ver al escritor y colaborador enfrentarse a un reto de puntería con una cerbatana.

"He vivido un poco asustado en El Desafío, porque a medida que avanzaba el programa me daba cuenta de lo complicado que son los desafíos en la vida. Yo he hecho varios desafíos, pero sin darme cuenta, con una parte del cerebro que no pensaba en ello realmente", ha confesado. Reconoce que el verdadero reto de su participación "era llegar hasta el final e intentar hacerlo. Yo creo que esa es la razón principal de este programa y por eso gusta tanto. A que todos en la vida nos enfrentamos a desafíos sin darnos cuenta y en este caso lo que haces es superarte a ti mismo”.

