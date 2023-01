Miki Nadal, Patricia Montero y la cantante María Isabel: los famosos que pasarán por el altar este año

Hace algún tiempo, Cupido lanzó con éxito sus flechas del amor y este 2023 va a recoger los frutos de lo que ha ido sembrando. El colaborador más polémico de la televisión, Kiko Matamoros (65 años), tiene previsto casarse por primera vez por la iglesia con la influencer y modelo Marta López (25), con quien se comprometió el pasado mes de octubre al entregarle un solitario de diamante. Todo parece indicar que la pareja pronunciará el 'Sí, quiero’ en la basílica pontificia de San Miguel, un templo en el Madrid de los Austria de mediados del siglo XVII ubicado muy cerca del domicilio del tertuliano.

Kiko y Marta se conocieron por la noche en un club de ocio hace tres años y, desde entonces, son inseparables. Esperan que este enlace lime asperezas con su hija Anita (22). Para Marta se trata de su primera boda, pero para Kiko es la tercera, ya que previamente lo hizo por lo civil con en 1984 con Marian Flores, hermana de Mar, y padre de sus cuatro hijos, Lucía (37), Diego (36), Laura (29) e Irene (24). Tras el nacimiento de la benjamina se divorciaron y durante dieciocho años convivió con Makoke, con quien se casó en 2016. Juntos tienen una hija, Ana.

Con un gran sentido del humor, Miki Nadal (55) le pidió matrimonio a la empresaria Helena Aldea (35) con dos croquetas y un anillo en el restaurante de Dabiz Muñoz (42) con una testigo de excepción, su esposa Cristina Pedroche (34), que a mediados de 2020 presentó a la pareja. Lo de Miki y Helena, que fundó con su hermana la tienda de moda Capriche, está plenamente consolidado ya que en octubre nació su primera hija, Galatea. El ganador de MasterChef Celebrity 6 y colaborador de Zapeando está plenamente feliz tras su agrio divorcio con Carola Escámez, hija del exfutbolista del Barça Julio Alberto (64) y sobrina del banquero Alfonso Escámez, presidente del Banco Central.

El mundo de la música también está de enhorabuena. Aquella niña que cantaba Antes muerta que sencilla (2004) se ha convertido en una atractiva mujer que en 2023 va a recibir dos regalos muy especiales. La cantante María Isabel (27) dará a luz a su primer hijo con su pareja Jesús Marchena, con quien se casará el próximo verano. Estaba previsto que se casaran el pasado año, pero con el notición del estado de buena esperanza, María Isabel y Jesús decidieron posponer el enlace para poder disfrutar tranquilamente del niño. El joven se declaró en las paradisíacas islas Maldivas. La artista se retiró de la música en 2021, pero su porvenir no le asusta ya que "gané mucho dinero porque cuando se trabaja se gana dinero. Yo vivo muy bie"”, confesó en un programa de Sálvame Deluxe.

Cuando uno menos se lo espera surge el amor y lo hace con una fuerza tan arrolladora como les ha pasado a los actores Patricia Montero (34) y Álex Adrover (43), que se comprometieron en 2017 tras nueve años de relación. Diversos acontecimientos pospusieron la boda, como el nacimiento de sus dos hijas, Lis (7) y Layla (3), pero a principios de 2022 iniciaron los trámites en un juzgado de paz porque quieren casarse el próximo mes de junio en Mallorca "porque nos gusta mucho la semana de San Juan", ha afirmado en alguna ocasión la intérprete. Aunque el vestido de novia es un secreto, la actriz ha manifestado su deseo de rescatar algún diseño de su madre. Se conocieron en el rodaje de Yo soy Bea.

Otras parejas de famosos que reunirán a sus seres queridos en el momento más especial de sus vidas se dedican al fútbol. Estos son delantero mallorquín del Real Madrid Marco Asensio (26) y la modelo madrileña Sandra Garal (25), que se conocieron en 2018. Los jóvenes no escatiman en mostrar su amor en sus perfiles de Instagram, tal y como hicieron cuando el delantero hincó la rodilla para pedirle la mano a su chica con un pedrusco de diamante rodeados con pequeños brillantes con el trasfondo de la canción de Lady Gaga (36) I’ll never love again. Atrás quedaban aquellos rumores que le vinculaban con la cantante Dua Lipa (27). La casualidad quiso que se conocieran en una discoteca madrileña mientras la joven estudiaba arquitectura.

En el terreno de juego también hay que destacar a Marcos Llorente (27), el centrocampista del Atlético que jugó en el último partido de La Roja en el Mundial de Qatar tras perder ante Marruecos y que unirá su destino con Patricia Noarbe (24), licenciada en Derecho y Administración de Empresas que conoció a su futuro marido con solo 16 años. En la intimidad la llaman Paddy. Se casarán en la primera quincena de julio en Mallorca, ya que él es de allí y a ella le encanta el mar. Patricia ya ha confesado que lucirá un modelo de un diseñador español bastante atrevido y que está en permanente contacto con las wedding planners.

"Este domingo viví un atardecer en Malibú difícil de olvidar", escribía en su Instagram la top model madrileña Blanca Padilla (27) cuando su novio, Alejandro García, se declaró el pasado octubre frente a la costa californiana. "Nunca imaginé que podría estar tan segura de algo así, hasta que empezó nuestra historia. Gracias por tu compromiso y por todo el amor que me das cada día", confesaba la modelo.

