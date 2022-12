3 de 10

La actriz no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar de este modo al que hubiera sido el 67 cumpleaños de la fallecida Verónica Forqué. "Éste fue el último día que la vi. Verónica era luz, dulzura y sonrisas que muchas veces terminaban en carcajada. Era de esas personas que te hacen sentir bien cuando están cerca, quizá por eso todos queríamos estar con ella. Tenía amor para todos. Repartía amor con la seguridad del que sabe que nunca se va a acabar, que en lo del amor no se puede ser tacaño porque siempre hay más y guardártelo es malo. Verónica, la sabiduría del que ha salido del infierno, ha sobrevivido y lo cuenta con satisfacción de ganador y humildad de niño con todo aún por descubrir", empieza escribiendo en un texto emotivo.



"Te voy a ver al teatro', fue lo último que me dijo mientras me cogía la mano. 'Beatriz, mujer, no llores, que somos compañeras', había sido lo primero muchos años atrás. Feliz cumple, Verónica. Bueno, esto será para nosotros, simples mortales. Tú ya estás por encima de eso. Siempre lo estuviste", finaliza.