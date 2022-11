1 de 10

La periodista parece haber hecho un pacto secreto para paralizar las agujas del reloj, porque parece que el tiempo no pasa por ella. A sus 58 años, Marisa Martín Blázquez rescata una foto de juventud, en la que aparece en bikini en la playa e impresiona a sus seguidores. Además, comparte esta profunda reflexión: "He regresado al lugar donde un día fui muy feliz. No había destrozos, ni muros fronterizos. Mi ilusión chocó estupefacta ante la sensación; el tiempo no había labrado mi fracaso mientras no estaba. He conservado, durante este larguísimo lapso, mi recuerdo, y me ha seguido edificando. No hay ruinas". Con este texto confiesa que acepta el paso de la vida como tiene y que no echa en falta volver a vivir cosas pasadas, sólo recordarlas.