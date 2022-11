2 de 10

La colaboradora de Fiesta anuncia lo mucho que va a echar de menos a su hijo mayor. Javier Tudela se va con su familia a Tailandia donde va a pasar tres meses por cuestiones de trabajo y Makoke se despide de él en redes sociales: "No os habéis ido y ya os echo de menos. Os deseo lo mejor para esta aventura, orgullosa de vosotros, disfrutar cada instante de esta experiencia, sois muy afortunados y valientes, no os puedo querer más. Javi, sabes perfectamente lo que significas para mí, tenerte tan lejos me va a costar, pero tengo que darte las gracias por ser como eres, cómo nos cuidas y proteges. Por eso sé perfectamente que tu familia está en las mejores mano. A por todas mi vida. Te quiero con locura".