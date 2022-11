4 de 17

El miércoles 16 de noviembre fue trepidante para ella. Por la mañana presentando su nueva colección de ropa, luciendo un sobrio traje de chaqueta, por la noche, asistiendo como invitada a la fiesta Women of the year, para la que eligió un discreto pero sofisticado vestido de terciopelo asimétrico de TFP by Pedro del hierro con sandalias adornadas con tul.