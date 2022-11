1 de 10

Al igual que sus hermanas, Eugenia, Claudia y Ana Cristina, Alejandra Osborne siempre tiene muy presente a su madre, Sandra Domecq, fallecida en el año 2004.

Especialmente cada 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de Todos los Santos. Este año, la asesora de imagen ha convertido a su progenitora en la protagonista de su propio altar, que ha compartido en sus redes sociales y donde se puede ver una fotografía de ella acompañada de flores, velas y un par de calaveras mexicanas. "No me llores, porque si lloras yo peno, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero", ha escrito al lado, recitando una frase de la conocida canción azteca La Martiniana.