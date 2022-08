1 de 10

El actual presentador estrella de Telecinco ha publicado el primer paseo en familia después del complicado parto que tuvo su mujer, María Amores, y que trajo al mundo a la pequeña Marieta. Eso sí, lo ha hecho desvelando cómo se organiza la familia a la hora de salir a la calle y en qué momento del día realizan esta salida.

"Primer paseo con la enana. Prontito para que no cueza y a turnos con el carro…Come on!!!", ha posteado Aramendi. En la imagen se ve a los felices padres y a sus dos hijos mayores, Ion, y Lucas, tirando del carro de su hermana. Las reacciones no se han hecho esperar: "Felicidades, pareja preciosa. Tenéis tres maravillosos hijos, formáis una preciosa y bonita familia".