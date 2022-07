Hablamos con Amaia Arrieta, la española a la que Isabel II ha premiado en una ilustre cita en Buckingham

El majestuoso Jubileo de Platino de Isabel II de Inglaterra (96 años) tuvo sin duda a su Reina como la principal protagonista, pero hubo un nombre español que también se coló en los titulares de la prensa internacional. Se trata de Amaia Arrieta, la guipuzcoana que hizo brillar a los hijos de los duques de Cambridge en las jornadas más especiales del homenaje a su bisabuela. Los elegantes estilismos que lucieron Louis (4) y Charlotte (7) pertenecen a la firma de moda infantil de la empresaria vasca, una marca que está muy presente en el vestidor real de los descendientes del príncipe Guillermo de Inglaterra (40) y Kate Middleton (40).

Los mayores testigos de la calidad profesional de Amaia son precisamente los Cambridge, pero también cientos de miles de clientes fieles y de todas las partes del mundo que conocen y compran diseños de la marca. Esta posición relevante en el sector, le ha dado la oportunidad de presentarse a unos prestigiosos galardones que llevan el nombre de la Reina de Inglaterra, y que en esta última edición Amaia Kids ha resultado ganadora en la categoría de Comercio Internacional.

Este martes, 12 de julio, la española asistía a su cita en el palacio de Buckingham para recoger su premio tras recibir una imponente tarjeta de invitación directa de la Reina y de su hijo, príncipe Carlos (73), que ejerce de anfitrión de los ilustres galardones. "El Jefe de la Casa ha recibido el encargo de Su Majestad de invitar a la Sra. Amaia Arrieta a una recepción que se ofrecerá en el palacio de Buckingham en presencia de Su Alteza Real el príncipe de Gales para los ganadores de los Queen's Award Enterprise 2022", se podía leer en la misiva real que la convidaba a acudir a la entrega de premios.

En estos galardones se destacan los logros más relevantes de las empresas asentadas en el Reino Unido y se premia su labor en diversas categorías: innovación, comercio internacional, desarrollo sostenible y en la promoción de oportunidades a través de la movilidad social. Son 12 jueces expertos en distintas áreas empresariales los que deciden quiénes son los ganadores.

Este año se ha premiado el talento y el esfuerzo de una madre española de tres hijos, que llegó hace 20 años al país anglosajón y creó su empresa dedicada a la confección de ropa infantil. Todo comenzó cuando estaba estudiando Finanzas y se quedó embarazada de su primer bebé, momento en el que decidió dejar su carrera y crear su tienda online. Lo que empezó de forma humilde y como un sueño, se ha transformado en todo un éxito que la acompaña desde hace años, vistiendo a miles de niños y niñas británicos y entre ellos a los mediáticos hijos de los Cambridge.

Ante el hito que ha logrado Amaia, EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de conocer cómo recibió la noticia de que había sido premiada por la mismísima Reina de Inglaterra. "Esto significa todo para nosotros como empresa, un gran reconocimiento a todo el esfuerzo, trabajo y dedicación durante los últimos 15 años. Un gran orgullo para todos, el equipo de Londres, los talleres, proveedores, clientes, familia... ¡todos!", responde emocionada la empresaria.

Amaia Arrieta, frente al palacio de Buckingham el martes 12 de julio dispuesta a recoger su premio. Cedida

Arrieta narra cómo se enteró de que era una de las premiadas: "Para obtener el premio primero invitan a tu empresa a presentar su candidatura. Para ello hay una serie de requisitos sobre exportaciones, trayectoria, cifra de negocios, evolución y demás que hay que cumplir. Después de esto hay que rellenar un cuestionario muy detallado sobre el pasado y el futuro de la empresa y a partir de ahí toca esperar. Hace unos cinco meses recibimos un mail diciendo que estábamos preseleccionados y unas semanas más tarde confirmaron que habíamos ganado en la categoría International Trade".

La recepción estuvo a cargo del heredero al trono, el príncipe Carlos, que saludó a cada uno de los premiados. También, por supuesto, a Amaia, a la que se acercó de forma afectuosa, y con la que no dudó en compartir unos instantes: "Sí, hablé con él", confirma la española a este medio de manera prudente sin querer desvelar ningún detalle de su conversación.

Pero por encima de cualquier presencia ilustre, a quien Arrieta tenía en mente, y en su corazón, era a una persona que ya no está en su vida y a la que quiere dedicar su imparable éxito actual: "Pensaba en mi madre, que por desgracia ya no está con nosotros, pero siempre ha sido la persona que más me ha apoyado y mi fan incondicional. Me hubiera encantado haberlo compartido con ella".

