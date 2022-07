2 de 10

La periodista no se ha perdido el festival Mad Cool, que ha batido récord de asistencia. La locutora de Radio Marca ha disfrutado de cada canción y ha vivido al máximo la experiencia: "Gracias por cada ratito de piel erizada, de sentir que estos momentos de música y de compartir, por fin nos pertenecen de nuevo y nos dan la vida. Que siga el baile", ha confesado. Su impresionante look festivalero no ha pasado desapercibido para sus fans, que han quedado cautivados con su estilo boho.