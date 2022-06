María Teresa Campos cumple 81 años: su forzosa jubilación, salud delicada y una celebración "íntima"

"María Teresa Campos está razonablemente bien. Todo lo bien que se puede estar a su edad, pero con el agravante de las cosas que le han pasado, como el ictus. Está más animada, aunque le sigue horrorizando cumplir años y que se hable de eso", confía una fuente de total credibilidad a EL ESPAÑOL.

Este sábado 18 de junio de 2022 es un día importante en el seno de la familia Campos. María Teresa cumple 81 años y lo hace en un momento sosegado y de retirada de la vida pública. Una suerte de jubilación forzosa que la comunicadora ha acatado, aceptado y asumido.

"Tranquila y serena" en su nueva casa de Madrid y muy arropada por sus hijas, sus nietos y un grupo muy reducido de buenos amigos. La otrora todopoderosa -a nivel televisivo- Campos soplará las velas de su aniversario en la más estricta intimidad; no habrá una gran celebración.

La veterana comunicadora María Teresa Campos en una imagen fechada en 2021, durante la promoción de 'La Campos Móvil'. Gtres

Este periódico sí ha podido conocer que es muy probable que se facilite alguna fotografía de la familia festejando, pero no se realizará lo del año pasado, cuando Teresa cumplió 80. Hace 365 días, la presentadora, junto a sus hijas, Terelu (56) y Carmen Borrego (55), y su nieta, Alejandra Rubio (22), posó ante los medios de comunicación en su antigua casa de Molino de la Hoz, en Las Rozas.

Esa escena, siempre según la información que se maneja, no se repetirá este año en el nuevo enclave de su vida, su flamante casa de Aravaca. "No se quiere esa exposición, a ese acuerdo llegaron las hijas. Controlar y cuidar más la imagen de su madre y entender que ya es una persona mayor", añade quien está capacitado para hacerlo.

Teresa recibirá en casa a su familia más cercana, y le hace especial ilusión ver a su nieto mayor, José María Almoguera (32), quien hace unas semanas contrajo matrimonio. Según ha podido conocer este medio, hay una persona que no podrá estar con Teresa Campos en este magno día: su amigo íntimo y una de las personas donde la andaluza deposita toda la confianza, Yusan Acha, el que fuera director del extinto ¡Qué tiempo tan feliz!, entre otros programas.

Eso sí, en cuanto pueda y regrese a Madrid, Yusan pretende reunirse con su amiga. En otro orden de cosas, se explica que Teresa ha tenido una adaptación a su nueva casa un tanto "complicada": "Ha estado mucho tiempo viendo y sintiendo esa casa como extraña, ajena". En lo que respecta al día a día de Campos, se hace ver que casi diariamente sale a caminar o a dar un paseo con su fiel chófer, confidente y cuasi hijo, Gustavo Guillermo.

[Habla Gustavo, el chófer de Teresa Campos: "Edmundo es un mentiroso y un profesional del amor"]

Como cierre, el informante desliza que Teresa sigue "nostálgica" en lo tocante a ese trabajo que no llegó y ya no llegará. Esa despedida que ella creyó merecerse. "Ahora mismo, es el mayor de sus pesares y no se quita de la cabeza que está desaprovechada", se sostiene.

La boda de su único nieto

José María Almoguera Borrego y su flamante esposa, Paola Olmedo, dando un paseo por la zona norte de Madrid hace unas semanas. EL ESPAÑOL

El pasado sábado 14 de mayo de 2022, José María Almoguera Borrego, el hijo de Carmen Borrego y primer nieto de María Teresa Campos, se daba el 'sí, quiero' con su pareja sentimental y flamante esposa, la argentina Paola Olmedo (35).

El enlace tuvo lugar en El Jardín de Tegueste, una amplia finca de 6.000 metros cuadrados situada en Torrejón de Velasco, Madrid. Más allá de la evidente felicidad de los contrayentes, y de la emoción de sus familiares -en concreto, de María Teresa Campos, que vio casarse al "hombre de su vida", como lo define-, fue un enlace marcado por la polémica.

Desde las sonadas ausencias -Rocío Carrasco (45) y Belén Rodríguez (56), amigas íntimas de la familia, causaron baja- hasta la suculenta exclusiva que negoció Borrego, en nombre de su hijo, con una revista del corazón.

Paola Soledad Olmedo Morales, el nombre real de la nuera de Carmen Borrego, tiene dos hijos de una relación anterior a José María. La mayor, de 15 años, ni siquiera pudo contener la emoción y las lágrimas durante el casamiento.

Paola está "muy unida" a sus hijos y se apunta que José María mantienen una relación "excelente" y "extraordinaria" con los menores. Le encantan los niños. De hecho, "quiere tener hijos y convertir en abuela a Carmen y en bisabuela a Teresa".

El trabajo de José María

María Teresa Campos junto a su nieto, José María, tras una comida familiar en Madrid, en mayo de 2015. Gtres

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL pudo conocer cómo es la vida personal y profesional actual de José María Almoguera Borrego. José María cursó un grado medio de Producción en la Escuela Superior de Comunicación CEV, en Madrid.

Tras estos estudios, Almoguera hijo ha probado suerte en algunos medios y en la actualidad está trabajando en el espacio Viva la vida, el mismo en que han colaborado tres generaciones Campos; su madre, su tía, Terelu Campos, y su prima, Alejandra Rubio.

"Fíjate si es discreto que no tiene ni redes sociales para que no se busque su nombre y se publique nada. Lleva una vida muy sencilla, pero para adentro. La familia sabe cuál es su postura y su decisión y la respetan", se sostuvo sobre José María hace un tiempo, antes de su gran salto mediático vía exclusiva.

Sigue los temas que te interesan