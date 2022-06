Josie: "Paula Echevarría no es Jackie Kennedy, pero gracias a estas influyentes se aprende mucho de moda"

Este pasado lunes 13 de junio de 2022 el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se ha engalanado especialmente para la inauguración de la exposición Alex Katz, con la colaboración de Las Rozas Village.

Esta exposición se podrá ver en el museo entre el 11 de junio y el 11 de septiembre y, sin duda, se convertirá en uno de los grandes atractivos de la ciudad de Madrid para este verano.

Presenta esta muestra un recorrido completo de la trayectoria de Alex Katz, una de las principales figuras de la historia del arte americano del siglo XX que, a sus 94 años, todavía sigue en activo.

Josie junto a la ilustradora y artista Coco Dávez en el 'photocall' de la exposición Alex Katz este pasado lunes 13 de junio. Gtres

Una exposición que reúne una selección de cuadros que "invita a admirar sus coloridos lienzos de gran formato y la actualidad de sus temas pictóricos, ligados íntimamente a los mundos del diseño, del estilo y la moda", reza la nota de prensa.

EL ESPAÑOL ha estado presente en la inauguración, a la que han asistido varios rostros conocidos del panorama nacional, desde Eugenia Osborne (36) hasta el diseñador Josie (42) y el presentador y escritor Boris Izaguirre (56).

[Boris Izaguirre, sobre su salud: "Tengo que cuidarme mucho más e intentar bajar mi propio ritmo"]

Este periódico ha podido charlar tranquilamente con Josie sobre sus proyectos profesionales, sus planes de verano, del próximo vestido de Cristina Pedroche (33) y, además, de su 'guerra' mediática con Paula Echevarría (44).

Viene muy colorido a la exposición Alex Katz.

¿Lo veis muy arty? Estoy muy bien, contento. Estaba un poco chocado, digo 'a ver esta ola de calor'. Porque qué te pones con una ola de calor así. ¡Hay que hacer las normas del cambio climático! Me las tengo que inventar ya. (Risas)

El diseñador Josie posando ante los medios de comunicación este lunes 13 de junio. Gtres

¿Cómo se presenta el verano? ¿Mucho trabajo?

Siempre mis vacaciones son invernales. O sea, soy ave migratoria. Tengo que trabajar aquí en verano. Pero, bueno, voy y vengo, que tampoco me puedo quejar.

También hay que desconectar y cuidar la salud mental.

Siempre que hay cuidarla. ¡Y más con una exposición como ésta! Aquí sí que te inspiras. Siempre que vienes al Thyssen cuidas la cabeza y el espíritu y todo. Me parece lo mejor. Es ideal esa combinación de moda y arte. Aquí se puede ver el mejor Nueva York a través de los cuadros. Estoy deseando verla.

¿Qué proyectos tiene pendientes? Confesables, claro.

Hay cosas que no te puedo contar. Pronto creo que se estrenará la segunda temporada de Veo cómo cantas y no sé si te puedo contar mucho más. Luego tengo el tema movidito con los temas campanoides. ¡Hacedlo vosotros el vestido ya! Yo ya llevé eso a lo más alto. Ahora, hacedlo vosotros. Os vais y lo hacéis. ¡Yo ya la he llevado a lo más alto! Después de esto... Es la primera vez que unas privadas ganan unas Campanadas. Ya, por favor, que me dejen un poco en paz.

[Cristina Pedroche muda de piel para despedir 2021: su vestido inspirado en la metamorfosis de los insectos]

¿Hay algunas ideas pensadas?

Sí, ideas hay un montón y proyectos también. En 2023 espero que sea un año increíble, lo estoy rumiando desde el 2021. Pero no te puedo contar todo. No puedo.

¿Qué le parece el vestido elegido por Paula Echevarría para el bautizo de su hijo? ¿Habrá boda?

¡Que se case! Eso es como una aperitivo en blanco, que no está mal. Que se lo haga Fernando Claro, que no está mal. Venga, que se case, que nos dé un poco de cola y que se recoja un poco el pelo, que le hace falta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josie (@josietv)

Ha recibido muchas críticas, ¿las comparte?

Es que el bautizo cada uno lo reinterpreta como quiere. Es algo muy personal. Es que, eso de tener unas reglas... Antes había reglas para ir a un bautizo, pero ahora mismo... Con él, Miguel Torres (36), no me he metido. Aún en ese fango, no. Ya tengo bastante con ella. Ella es un amor, le tengo mucho cariño, gracias a ese tipo de influyentes nos dan pie a poder aprender muchísimo de moda. Sin ellas no podrías aprender.

Siempre se puede aprender de los errores...

Hay más mal que bien y eso está muy bien. De ellas puedes sacar muchísimo. Creo que el siglo XX, en cuanto a moda, está hecho de cosas bien. Nuestro siglo está hecho de cosas mal. Si ves la exposición de Alex Katz, eso está hecho de cosas bien. ¡Esos vestidos de su mujer, eso es un vestido perfectamente hecho! Jacqueline Kennedy es una mujer diez. No tienes pegas en ella, hay poquito que rascar, pero en este tipo de influyentes hay muchísimo que rascar. Paula no es Jackie, pero, ¡nos lo pasamos bomba!

Se lo conoce mucho por televisión, pero de su parcela personal poco. Está enamorado, ¿verdad?

(Risas) Estoy enamorado de Alex Katz, que es un ser maravilloso. ¡Mejor partido que Alex no voy a tener, porque en Madrid el patio está fatal! A nadie le importa mi vida, hay que tener un poquito de pudor. Eso que lo cuente Paula Echevarría, que se nos case. Yo si me caso no te vas a enterar. Me dejaré caer con una cosa muy fuerte que va a pasar.

Terminemos con actualidad. Ha fallecido Olivia Valère, ¿usted la conocía?

¡Cómo no la voy a conocer! Me enteré al instante y, la verdad, guardo muy buen recuerdo. Guardo ese recuerdo de una Marbella que se fue y no volverá, pero Marbella ahora mismo... ¡Hay muchas Olivias Valère por ahí! Creo que hay un relevo generacional. Es verdad que ahora mismo hay mucha gente allí, ya volveré cuando se vaya la gente. Eso sí, ¡me encanta ver las estaciones y los aeropuertos llenos!

Sigue los temas que te interesan