La mujer a la que relacionan con Gerard Piqué rompe su silencio: "Llevo varios días en shock"

Una joven rubia, de 22 años, que es estudiante y camarera y cuyo nombre responde a las iniciales C.M. Esos eran los únicos datos que se conocían hasta este sábado, 11 de junio, sobre la supuesta nueva ilusión de Gerard Piqué (35 años). El futbolista y Shakira (45) anunciaron su separación hace una semana con un escueto comunicado emitido desde la agencia de comunicación de la cantante. Tiempo después se ha conocido que el jugador de Barça abandonó el hogar familiar hace más de tres meses y que se instaló en su piso de soltero en el centro de Barcelona. Además, el catalán habría rehecho su vida junto una mujer de la que poco se sabía hasta ahora.

La joven a la que todo el mundo señala ha roto su silencio y lo ha hecho hablando con Socialité para ofrecer su versión de los hechos tras el aluvión de informaciones que han surgido en los últimos días. Ha dado sus declaraciones a través de una llamada de 15 minutos de duración. Lo primero que admite es que se encuentra "devastada" por todo lo que está viviendo y que quiere mantener su anonimato.

La versión de C.M. da un giro de 180 grados a la historia de la deslealtad, ya que el nombre que ya está presente en las redacciones de los medios de comunicación no correspondería a la verdadera nueva amiga de Piqué. La mujer señalada se ha manifestado de forma rotunda: "Yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, no entiendo por qué me han puesto en medio. Supongo que necesitan a alguien para distraer. Me dicen que pronto saldrá el verdadero nombre. Me han relacionado sin sentido con él".

Y añade: "Llevo unos días en shock, y a partir de ahora todo lo que salga con mi nombre, mi familia y yo pondremos una demanda. No hay pruebas ni hechos porque no tengo ningún vínculo con él, no soy yo, espero que la encuentren pronto y me dejen en paz".

Además, C.M. asegura que se quitó las redes sociales porque está inmersa en su periodo de exámenes. Con este testimonio la joven reescribe la historia contada hasta ahora.

Pero desde Socialité afirman que han encontrado a la auténtica nueva ilusión de Piqué, y sus iniciales serían C.C. "Es una chica muy normal, guapa, fina, catalana, que sí ha trabajado en el local de La Traviesa, pero no trabaja allí desde febrero", comenta la reportera Laura Roigé que ha conseguido la información. En esta misma línea se destaca que el futbolista iría muy en serio con esta mujer, hasta el punto de que le habría dicho: "Eres mi primera dama", y la habría invitado a varios partidos.

