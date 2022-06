El futuro de los hijos de Shakira y Gerard Piqué tras su ruptura: hablamos con expertos legales

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", con estas palabras Shakira (45 años) y Gerard Piqué (35) ponían fin a 12 años de relación el pasado viernes, 3 de junio, después de intensos rumores. Pero tras oficializar su separación comienza lo verdaderamente importante. Existen muchas incógnitas tras la sonada ruptura: las dos principales son dónde vivirá la cantante y qué pasará con los dos hijos que tienen en común.

De momento, la expareja ha dejado claro que Milan (9) y Sasha (7) son lo prioritario en sus vidas y lo demostraron un día después de su comunicado, viajando juntos a República Checa para acompañar al mayor a un partido de béisbol con la Selección Catalana. Ni siquiera se sentaron al lado en las gradas, pues entre ellos habría mucha tensión.

Les costó incluso ponerse de acuerdo en los términos del texto con el que anunciaron la separación, por lo que se decantaron por algo muy escueto, sin ningún tipo de detalles a cerca del motivo o si hay o no terceras personas.

Gerard Piqué y Shakira, en una imagen tomada en Madrid en noviembre de 2019. Gtres

En Miami esperan a Shakira

Una vez confirmada la separación y mientras se rumorea que el jugador culé ya tendría nueva pareja, algunas voces aseguran que Shakira estaría pensando en mudarse a vivir a Miami. Ya nada la ata a Barcelona, donde además no tiene demasiados amigos más allá del círculo de Gerard. Además, en la ciudad de Florida la cantante posee una increíble mansión, donde podría instalarse perfectamente con sus hijos y seguir dedicada plenamente a su carrera. Ella trabaja mucho en Latinoamérica y Estados Unidos, así que su nueva ubicación sería idónea para su propósito.

Shakira adquirió esta casa en 2001 y aunque lleva años intentando venderla, no lo ha logrado, por lo que actualmente la tiene disponible. Ubicada en North Bay Road Drive, cuenta con una enorme vivienda de 900 metros cuadrados, con seis habitaciones y siete baños, gimnasio, piscina exterior, sala de juegos para los peques, área de spa y un muelle privado que da a la bahía de Biscayne. Su precio es de 16 millones de dólares y tiene como vecinos a estrellas de la talla de Jennifer Lopez (52) o Ricky Martin (50). Un lugar ideal para iniciar una nueva vida.

La mansión de Shakira en Miami a la que podría mudarse. Gtres.

EL ESPAÑOL ha hablado con Álex Rodríguez, uno de los periodistas más famosos de Miami y él cree que el traslado se llevará a cabo: "Yo no tengo duda alguna de que Shakira vendrá a Miami. Al final aquí tiene su casa principal, una mansión enorme, y ha estado temporadas con sus hijos". Sin embargo, son precisamente los menores el problema, porque para irse a vivir a Miami con ellos tendría que contar con la aprobación de Gerard Piqué. Es por eso por lo que muchos auguran una batalla legal.

Los hijos se quedan en España

Fernando Semis, director de AFS Abogados, analiza para este periódico los aspectos legales a tener en cuenta si se produjera ese cambio de residencia. "El juzgado se negaría al traslado por ser Barcelona el último (y único) domicilio familiar, y el lugar en el cual además están escolarizados los niños, dado que ello supone que los menores están arraigados a Barcelona y a su entorno. La madre podría intentarlo acreditando que su traslado no obedece a meros caprichos sino a motivos laborales, por ejemplo. También podría alegar la imposibilidad del otro progenitor de ostentar la custodia exclusiva de sus hijos por ser incompatible con su horario laboral, dado que si un progenitor viaja con frecuencia, como en este caso ocurre con Piqué, es muy complicado. Casi con toda probabilidad, en un hipotético caso de enfrentamiento legal, el juez no va a permitir que los niños dejen España. No creo que haya un contencioso por este motivo", asegura.

La única posibilidad para que Shakira se vaya a Florida con sus hijos es que ella y Piqué lleguen a un acuerdo amistoso y se establezca un régimen de visitas ad hoc. ¿Cómo se consigue eso cuando ambos progenitores están separados por casi 8.000 kilómetros? Según explica a EL ESPAÑOL, Fernando Semis, "lo que se suele hacer es adecuar el régimen a las circunstancias personales de la pareja. Lo normal es que se acumulen todas las visitas del progenitor que no tiene la custodia en periodos vacacionales". Es decir, en vez de la pauta normal de fines de semana alternos, se suma todo para que luego los niños puedan estar un largo periodo con su padre. "Digamos que es un régimen a la carta", añade el letrado.

Shakira, junto a sus hijos Sasha y Milan. Instagram

Javier Gigirey, del bufete Gigirey abogados, añade: "Deberá de ser la autoridad judicial la que establezca su residencia fuera de España, en el caso de que no la establezcan ellos de mutuo acuerdo. Para ello, el progenitor que solicite el traslado tendrá que demostrar que con este cambio de residencia de los menores se está protegiendo el interés superior de los mismos".

En cuanto a los traslados, lo habitual es que se desarrollen al 50 por ciento. Es decir, si Shakira se quedara con la custodia de los pequeños y decidiera dejar España para empezar una nueva vida en Estados Unidos, unas veces sería Piqué quien viajara a Miami para ver a los pequeños y otras ella quien los trajera a Barcelona.

La ruptura es muy reciente y es de suponer que la cantante y el futbolista estarán viendo con sus abogados cuál es la mejor opción para todos. La opción de que la colombiana se quede en Barcelona no parece probable, tampoco que la custodia de los pequeños recaiga en el futbolista, así que las negociaciones entre ambos estarán encaminadas a encontrar un término medio.

Otra cuestión son los problemas legales que tiene la intérprete de Pies descalzos con la Hacienda española, que le reclama una deuda de 14,5 millones de euros. Así pues se sentará en el banquillo acusada de varios delitos de fraude fiscal, castigados con penas de prisión. Según los especialistas consultados, esto no afectaría a su decisión de trasladarse a Miami. "En principio tiene libertad para salir del territorio español en tanto la autoridad judicial no adopte una medida cautelar que establezca la prohibición de salir de España", aseguran a este periódico Gigirey Abogados.

