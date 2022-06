Despixelamos a Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, que cumple 18 años y quiere ser política

El 11 de junio de 2004, Carlos Lozano (59 años) y Mónica Hoyos (45) vivieron uno de los días más felices y dulces de su vida. Al mundo llegaba Luna Lozano Hoyos, su primera y única hija en común. Una niña deseada, muy querida, fruto de su sólida relación sentimental.

En aquel momento, él estaba en primera línea de la actualidad informativa no sólo por el nacimiento de su pequeña, sino también por su labor al frente de las tres primeras ediciones de Operación Triunfo en Televisión Española. Historia viva del ente público y también de este país.

Mónica Hoyos era su inseparable compañera de aventuras -se conocieron años antes en El precio justo- y realizaba labores como modelo, embajadora de distintas firmas nacionales e internacionales y campañas publicitarias. Cuando Luna Lozano Hoyos tenía sólo cuatro años, sus padres decidían tomar caminos distintos.

Si bien en los últimos tiempos se ha podido ver en televisión que la relación entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos no era demasiado buena, ambos progenitores se han empeñado profundamente en mantener la mejor imagen ante los ojos de su hija, su gran debilidad.

Luna Lozano es muy sensible con la música, toca varios instrumentos, como el piano y la guitarra, y canta, según su madre, "muy bien". No es la joven una persona que sienta demasiada atracción por la televisión. Ella prefiere la moda. Según ha afirmado recientemente en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA! con motivo de su puesta de largo, celebrada el pasado 26 de mayo, "sobre todo, por mi padre, que ha sido un modelo superbueno y ha protagonizado numerosas portadas".

Cabe recordar que Carlos Lozano no sólo desfiló para genios del fashion world como Giorgio Armani, sino que además participó como actor en películas como Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar (72), el filme que en 1999 hizo que el manchego ganase un Oscar en la categoría Mejor película extranjera.

A sus flamantes 18 años, Luna es una persona con las ideas claras, quiere estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la universidad y ya ha participado en diversos debates para jóvenes como el MEP -Modelo de Parlamento Europeo-.

Alta, esbelta, de tez nívea y con porte de maniquí, Luna Lozano confiesa sentir admiración por sus padres. "Mi madre es una persona superapasionada y lo hace todo con amor" [...] "Mi padre es un hombre superresponsable e independiente", concluye en relación a sus progenitores.

Como la mayoría de personas de su edad, la pequeña Lozano Hoyos utiliza sus redes sociales como hobbie en los tiempos libres que le permiten los estudios. Tan sólo en su cuenta de Instagram ya atesora 52.000 seguidores. Aunque no es ahí donde más actualiza.

Es en su perfil de TikTok el espacio en el que protagoniza bailes y trends con su madre, Mónica Hoyos, donde aporta más contenido. Luna ya tiene casi 41.000 seguidores en la famosa red social china y casi medio millón de interacciones si se suman todos los vídeos de su perfil.

Momentos de bailes en solitario junto a su madre o un pequeño clip de vídeo en un vuelo con Carlos Lozano y Mónica Hoyos son los posts más aplaudidos entre sus fans. "People should act as a result of god's work" ("La gente debería actuar como resultado del trabajo de Dios"), expresa la bio de Luna Lozano.

