Una tarde de jueves, una enorme finca con jardines y piscina, una firma de alta costura como anfitriona y muchos rostros conocidos; no se le puede pedir más a la cita. Victoria Federica (21 años) ha sido nuevamente la reina del photocall de la primera gran fiesta del verano, a la que acudió como invitada estelar, algo que ya se va convirtiendo en una costumbre durante los últimos meses. Sonriente, con un look espectacular y desenvolviéndose con mayor soltura ante las cámaras, la hija de la infanta Elena (58) volvió a brillar.

Pero no fue la única, porque en la finca El Jardín de la Florida, ubicada en la localidad madrileña de Aravaca, había muchas más famosas que también lucieron sus mejores modelos para la ocasión. Mucho vestido largo, algún que otro corto, pero todas ellas luciendo las nuevas gafas de sol de Carolina Herrera Eyewear que presentaba su nueva colección en esta fiesta patrocinada por la revista Harper's Baazar. Tenía como lema Fun in the sun (diversión en el sol). Y vaya si la hubo, porque algunos de los asistentes acabaron dentro de la piscina de la finca. Durante la velada actuaron algunos Djs, como Álvaro Naive o la estilista Natalia Ferviú (40).

