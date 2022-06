1 de 10

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha compartido en sus redes sociales unas imágenes mientras el estilista capilar Sandro Nonna saneaba su melena: "Ya está cortándome el pelo. Siempre que me ve saca la tijera", ha explicado la royal. Ante este vídeo, muchos de sus seguidores imaginaban que enseguida mostraría el cambio de look y sería impactante, pero la realidad era otra. En efecto, la influencer ha publicado una nueva fotografía en la que posa con una coleta, pero su cabellera apenas ha disminuido unos centímetros -o milímetros-. Algunos de sus seguidores han comentado que esperaban ver una gran transformación en su pelo, y se han mostrado confundidos al no notar ni siquiera el corte.