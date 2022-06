8 de 10

La influencer nunca oculta sus sentimientos y preocupaciones como madre a sus seguidores, y en esta ocasión ha contado un 'problema' con su hija pequeña: "Y yo pensaba que me libraría... ahora sí, pegando fuerte la crisis de crecimiento de los tres meses. No me extraña que sea motivo de abandono de lactancia, me estoy sintiendo sobrepasada. Deva lleva unos días súper nerviosa. ¡¡Sólo pide mamar!! ¡¡24h/7!! Pero no parece ser suficiente y responde con lloros y tirones donde veo las estrellas. En fin, paciencia, no soy novata en esto. No he de caer en la tentación de ofrecer suplemento…sé que es algo transitorio. Limitado al tiempo en que mi cuerpo ajuste la producción a sus necesidades".