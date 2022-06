Begoña Gómez, cuatro años en la Moncloa: así se ha convertido en embajadora del 'made in Spain'

Este miércoles, 1 de junio, se cumplen cuatro años desde que Pedro Sánchez (50 años) llegó al palacio de la Moncloa tras una moción de censura a Mariano Rajoy (67) en 201. Con él, su mujer, Begoña Gómez (47), quien tras convertirse en 'primera dama'- este concepto, en realidad, no existe en España y de existir se le atribuiría a la reina Letizia (49) - se ha posicionado como una de las embajadoras de la moda made in Spain.

Si bien tiene otras ocupaciones, donde suele llamar la atención es en el sector del fashion. Cada vez que puede, Begoña Gómez brinda su apoyo a la moda española y, a través de sus outfits y participación en eventos relacionados con esta temática, deja claro su orgullo por el talento nacional.

La mujer del presidente del Gobierno no se pierde ninguna edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y se ha mostrado ante los ojos del mundo con destacadas vestimentas de diseñadores españoles. En sus viajes al extranjero, la de Bilbao ha aprovechado para exponer el genio y la habilidad que existe en España en términos de moda. Fuera de nuestras fronteras, Begoña Gómez ha deslumbrado con piezas de IQ Collection, Diego Estrada, Teresa Helbig o Marcos Luengo. Siempre, manteniéndose fiel a su estilo sencillo.

Begoña Gómez con un 'look black and white' en su última aparición pública. Gtres

Begoña Gómez no suele arriesgar con sus looks y en sus apariciones públicas sigue una misma línea estilística, en la que prevalecen los colores neutros y los tacones. Además, tiene una particular predilección por los cortes midi y los bolsos. En cuanto al maquillaje y la melena, también suele llevar el mismo estilo. No obstante, desde que llegó a la Moncloa se ha atrevido con algunos cambios de imagen

Si bien se ha mantenido en la línea de los midis y el rubio cenizo, en los últimos cuatro años Begoña Gómez ha hecho varias modificaciones en su pelo que no han pasado desapercibidas. En septiembre de 2020, la mujer de Pedro Sánchez impactó en el desfile de Devota&Lomba, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con un ligero cambio de imagen en el que destacaban sus puntas teñidas de un rubio más claro y su flequillo más corto de lo habitual.

Sin embargo, el cambio más notorio y mediático llegó un mes después, cuando tuvo su primer encuentro con el papa Francisco (85) en el Vaticano. En su breve reunión con el Pontífice, la de Bilbao apareció con la melena suelta, peinada con volumen, suaves ondas, un flequillo mucho más corto y recto y unos mechones más rubios. Un acertado cambio de imagen, en opinión de los expertos consultados por EL ESPAÑOL poco después de su estancia en la sede de la Iglesia Católica. "Elegancia, distinción, personalidad y feminidad", fueron las palabras que entonces describieron el look de la 'primera dama'.

Begoña Gómez con nuevo 'look' en octubre de 2020. Gtres

Desde ese momento, Begoña Gómez se ha mantenido en esta línea y, como es habitual, en sus apariciones públicas ha optado por llevar el pelo suelto y natural. Son pocas las veces en las que se ha decantado por los recogidos.

La agenda de Begoña

A diferencia de otros países, en España, al tener una Monarquía, no existe la figura protocolaria de primera dama. Sin embargo, Begoña Gómez ha acompañado a Pedro Sánchez en diferentes visitas oficiales y ha participado en ciertos actos junto a otras primeras damas del mundo.

En paralelo, y más allá de la vida pública y política, Begoña ha desarrollado su carrera como catedrática de la Universidad Complutense y es la directora del África Center del IE.

