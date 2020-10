Begoña Gómez acierta con su nuevo 'look', pero falla en un detalle: el análisis de los expertos

Begoña Gómez (45 años) estrenó look este fin de semana, en una importante ocasión para ella y su marido, Pedro Sánchez (48). Fue este sábado, en su primer encuentro con el Papa Francisco (83) en el Vaticano, cuando se mostró públicamente con una renovada imagen. Se trata de un estilo favorecedor y en tendencia este otoño, marcado por su corte y color de pelo, que ha llamado la atención de muchos y que no ha dejado de acaparar titulares.

Hace poco más de un mes, la 'primera dama' -este concepto en realidad no existe en España y de existir se le atribuiría a Letizia (48)- ya mostraba su nueva melena en la 72 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Allí, en el desfile de Devota & Lomba, impactaba con un ligero cambio de imagen, en el que destacaban sus puntas teñidas de un rubio más claro y su flequillo más corto de lo habitual.

Begoña Gómez, luciendo su renovada imagen. Gtres

Si bien entonces ya impresionaba por su nuevo estilo, lo cierto es que su repercusión no fue tanta como la de ahora. Y es que, esta vez, Begoña Gómez ha sido más radical. La mujer del presidente del Gobierno apareció este sábado con la melena suelta, peinada con volumen, suaves ondas y un flequillo mucho más corto y recto, que se llevó todo el protagonismo de su esperado estilo en su encuentro relámpago con el Pontífice.

JALEOS se ha puesto en contacto con varios estilistas, quienes han analizado todos los detalles del nuevo look de la esposa de Sánchez, teniendo en cuenta sus rasgos, su edad y las tendencias del momento. "Me gusta el cambio. El estilo está cien por cien en tendencia. Luce más joven y más favorecida", ha comenzado diciendo a este periódico el peluquero David Martínez. Una opinión que coincide con la de Jesús Reyes, CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, agencia de prensa e imagen expertos en moda y lujo: "Es absolutamente favorecedor para una mujer de su posición y edad. La nueva Begoña Gómez rezuma, al fin, elegancia, distinción, personalidad y feminidad".

David Martínez ha explicado que Begoña Gómez ha apostado por un corte degradado, en puntas texturizadas, sin tener capas marcadas, que la hace lucir ideal. No obstante, en palabras del experto, a la mujer de Pedro Sánchez le hubiese quedado mejor otro estilo de flequillo. "Al tener unas facciones muy marcadas y la barbilla no tan angulada -como Kate Moss (46), por ejemplo-, el flequillo debería ser más ovalado", ha asegurado.

El estilista Julio Matamaros tiene la misma opinión: "Como tiene mucha cantidad de pelo, su flequillo está en el límite de pasar la raya de que no le quede bien, porque se lo han dejado muy recto. Debería ser más ovalado, sobre todo a los laterales. Mantener el punto focal en la parte central de la frente, pero que los laterales fuesen un poco más ovalados para suavizar su rostro cuadrado". Su homólogo, William Artiles, coincide. Él, incluso, se lo habría "desgastado un poco más para no hacerlo tan pesado".

Pedro Sánchez, el Papa Francisco y Begoña Gómez. Twitter

De acuerdo con Martínez, de haber cortado diferente el flequillo, a Begoña Gómez se le cubrirían un poco más los pómulos y se vería con el rostro más alargado. "Ahora se le marcan más las facciones", ha comentado. No obstante, en opinión de Jesús Reyes, precisamente esto es lo que podría haber buscado Begoña Gómez con su nuevo estilo. "Este flequillo está estudiado al milímetro para resaltar pómulos, disimular frentes pronunciadas y afilar barbilla", ha explicado a este periódico.

En cuanto al color de su melena, David Martínez considera que es "perfecto e ideal, sobre todo por su tono de piel. William Artiles, por su parte, asegura que es actual y le aporta "suavidad" al rostro. Para Julio Matamoros también es acertado. Sin embargo, este último "le hubiese hecho más contraste en tono marrón para conseguir un aspecto más natural". Él habría mantenido el rubio, pero matizando hacia tonos arena o trigo para que no hubiese tanto cobrizo.

El 'outfit'

Desde que se diera a conocer su encuentro con el Papa Francisco, el look de Begoña Gómez generaba cierta expectación. Su asistencia al Vaticano significaba el regreso a su papel de 'primera dama', su reaparición pública junto a Pedro Sánchez y su primer contacto con el Pontífice. Aunque, sorpresivamente, todas las miradas fueron dirigidas a su nueva melena, su apuesta estilística no dejó de ser importante.

Para la ocasión, la mujer del líder socialista apostó por un look sobrio, compuesto por un vestido negro, largo por debajo de la rodilla, escote cerrado y mangas tres cuartos. En cuanto al calzado, eligió unos salones a tono con el modelo y evitó llevar complementos y accesorios. Begoña Gómez únicamente se decantó por unos sencillos pendientes que apenas se podían ver. Y es que su nueva melena le cubría las orejas.

Begoña Gómez, en la MBFWM 2020. Gtres

Aunque la 'primera dama' siguió su misma línea estilística, en la que prevalecen los colores neutros y los tacones, de acuerdo con Jesús Reyes, esta vez "lo ha tenido más fácil que nunca, porque ha estado tan acotada que no había lugar a equívocos. De hecho, no era obligatoria la mantilla, algo que juega también a favor de su estilo a la hora de vestir. De haberla llevado no hubiera tenido oportunidad de lucir este diseño estilo lady".

La de Bilbao, además, tiene una particular predilección por los cortes midi y los bolsos. Sin embargo, en su encuentro con el Papa Francisco prefirió estar con las manos vacías. Pero más allá de sus outfits, el peinado también sigue siendo una constante en la mujer de Pedro Sánchez. Si bien ha cambiado su imagen, en su visita al Vaticano llevó el pelo suelto como en todos sus eventos.

