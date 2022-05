Zinedine Zidane se convierte en abuelo a los 49 años: su hijo mayor, Enzo, da la bienvenida a su primera hija

Enzo (26 años), el hijo mayor del futbolista Zinedine Zidane (49) y Véronique Fernández (49), y su prometida, la venezolana Karen Gonçalves (24), se han convertido en padres de su primera hija en común, Sia.

De este modo, el futbolista Zidane ha sido abuelo de su primer nieto a los 49 años de edad.

El hijo mayor de Zinedine anunciaba hace unos meses que iba a ser padre con la venezolana Karen Gonçalves, y ya ha llegado ese momento tan especial porque ambos han compartido a través de sus redes sociales una imagen con la pequeña Sia: "Bienvenue notre Sia, notre princesse".

La fotografía que ha compartido la pareja desde el hospital.

Fue en 2020 cuando se produjo la pedida de mano y aunque el plan de la pareja era haberse casado el año pasado, la pandemia originada por la Covid-19 trastocó todos sus planes, y lo cierto es que todavía no se han dado el 'Sí, quiero' tan esperado por toda la familia.

Ahora, Enzo y Karen están viviendo un momento pletórico, que no han dudado en plasmarlo en redes sociales para compartirlo con todos esos seguidores que no han dejado de estar pendientes de ellos. Por el momento, el exfutbolista no ha hecho ningún comentario en su perfil de Instagram, pero tiene que estar igual de feliz que su hijo y su pareja.

En el anuncio de embarazo, Enzo y Karen compartían en sus redes sociales una foto muy especial en la que posaban juntos mientras sostenían las ecografías de su bebé. "Agradecido", posteaba él como título de la publicación. Enseguida el post se llenaba de felicitaciones de sus seguidores y compañeros y amigos, como el futbolista del PSG Achraf Hakimi (23) -marido de la actriz Hiba Abouk (35)- o el exfutbolista del Athletic Club Ibai Gómez (32) -marido de la presentadora Ingrid Betancor-.

El primogénito del exentrenador Zinedine Zidane también mostraba a sus seguidores una instantánea en la que su pareja ya presumía de su fabulosa curva premamá en su vientre. Junto a la imagen, el joven colocaba un emoji que demostraba lo enamorado que está de ella.

Esta noticia se une a los grandes planes que ya tenía la pareja de consolidar su amor con una boda. Fue el 24 de agosto de 2020 cuando Enzo y Karen anunciaron públicamente que se habían comprometido. Lo revelaron una vez más mediante sus redes sociales y al instante provocaron un aluvión de felicitaciones.

Después de dos años de relación, el hijo de Zidane le pidió matrimonio a su novia de la manera más romántica posible durante sus vacaciones de verano. En alta mar y con un impresionante solitario de diamantes, momento del que ambos presumieron felices en Instagram.

Sin embargo, unos meses después del anuncio, en mayo de 2021, la pareja decidía aplazar su enlace -que en un principio se iba a celebrar en el periodo estival del pasado año- debido a las restricciones y a las preocupantes estadísticas que todavía se desprenden de la actual crisis sanitaria de la Covid-19. Comentaron entonces que ya estaban buscando nuevas fechas para darse el 'Sí, quiero' en 2022, pero ahora parece que han dado prioridad a la idea de aumentar la familia.

Pese a la discreción con la que viven los jóvenes, pues desean estar fuera de los focos más mediáticos, no se esconden en sus redes sociales y comparten sus momentos felices y sus románticas escapadas. Además, siempre que tienen algo importante que informar, lo hacen empleando su visibilidad en Instagram, como cuando anunciaron su boda o con la noticia actual de su embarazo.

