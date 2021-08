Quién es Ibai Gómez, el futbolista que participa desde hoy en ‘Pasapalabra’ como invitado

Los amantes del balompié se encontrarán con un rostro muy familiar en el programa Pasapalabra. Y es que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, entre los que se encuentra el futbolista vasco Ibai Gómez. Junto a él, también se incorporarán como invitados la actriz Alejandra Grepi, el cantautor Pedro Guerra y la actriz Lucía Hoyos.

Ibai Gómez nace en Bilbao en 1989 y desde pequeño soñaba con el fútbol. Comienza su andadura en la cantera del Santutxu F.C. y en la temporada 2009-10 se unió al Sestao River en Segunda División B. Allí marca 8 goles y logra captar la atención del Athletic Club de Bilbao, que le ficha en su filial el año 2010. Permanece en el Athletic hasta el año 2016, cuando pasa a jugar en el Deportivo Alavés. En 2019 regresaría al club de la capital vizcaína.

Este mismo mes de agosto, el Athletic Club e Ibai Gómez anunciaban que habían llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del jugador, aunque todavía le queda un año en las filas de los leones. “Nunca me voy a arrepentir de fichar por el club de mi vida... pero han sido los dos años y medio más duros que vivido a nivel deportivo y mental” explicó a El Correo sobre su trayectoria. “Estaba en un sitio donde el que decide no me quería y me decía lo contrario. Lo único que pedía y pido es sinceridad”, añadía.

En el apartado personal, Ibai Gómez está casado con Ingrid Betancor, con la que es frecuente verle posar en las rede sociales. Juntos tienen dos hijos, y varias mascotas, pues es una familia que demuestra un gran amor por los animales; incluso tienen un caballo. En el año 2017 le detectaron un melanoma en la espalda, que fue tratado a tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de I B A I G Ó M E Z 7️⃣ (@ibaigomez)

Sigue los temas que te interesan