Cecilia Gessa, pareja de Carlos Bardem, desvela su peor etapa: "Fui maltratada psicológicamente"

La directora y productora Cecilia Gessa (44 años), pareja sentimental de Carlos Bardem (59), está atravesando un excelente momento personal y profesional. Acaba de presentar el cortometraje Princesa, un proyecto que ahonda sobre el maltrato al que están sometidas muchas mujeres.

En las últimas horas, Gessa ha atendido a los medios de comunicación para promocionar su nuevo proyecto, y a corazón abierto ha revelado que, en un momento de su vida, ella fue una víctima más y sufrió maltrato psicológico.

Cecilia, ¿qué va a explicar Princesa?

En primer lugar, decir que es directamente un alegato contra la violencia de género, sin duda alguna, y es un proyecto que nace de la necesidad de comprobar si lo que quiero contar y cómo lo quiero contar funciona. Estoy escribiendo el largometraje. Princesa surge de ahí, y al ser un tema tan complejo, yo quería contarlo desde lo más sutil, desde esas primeras señales que no se perciben, que no te das cuenta, que perdonas. Todas estas señales que no ves.

En muchos casos no quieres ver, pero normalmente no se ven hasta que es demasiado tarde. En este cortometraje, además de la violencia psicológica, trato también la sexual, la económica, la social, la física, a través de estos dos personajes, de esta supuesta pareja feliz de puertas para adentro. Sí que es verdad que muestro una mujer fuerte e independiente, normalmente, no se muestra este tipo de perfil y desgraciadamente sucede en cualquier tipo de extracto social. Todas las mujeres que yo conozco en algún momento de su vida han sufrido maltrato machista, es así.

Esto está todo reflejado en el cortometraje. ¿Un avance de lo que se verá luego en el largometraje?

Esto es un cortometraje autoconclusivo, tiene un final, cuando lo estaba escribiendo paré y dije 'Dios mío, salió solo'. No había otro final posible, es la víctima sin salida dándose cuenta además en un preciso instante de que ha metido la pata, ya no puede hacer absolutamente nada, lo asimila y toma una decisión.

No quiero desvelar demasiado, pero toma una decisión desde la fortaleza. El número de mujeres asesinadas cuando empecé a escribir Princesa eran 1109, y ahora es de 1136. Es una burrada, es muy terrible y bueno, creo que también la pandemia, lógicamente, no ha ayudado a eso y ha acelerado en muchos casos las separaciones, ahí es donde más peligro se corre, cuando tú te quieres separar.

¿Usted lo ha vivido? Comentaba que todas las mujeres de alguna manera lo han vivido...

Sí, hace muchos años fui maltratada psicológicamente.

No fue consciente.

No, a mí lo que me sucedió es que cuando iba a pasar a la siguiente fase, al maltrato físico, me dio miedo. Lo bueno es que como era mi casa, yo le eché y cambié la cerradura. Durante mucho tiempo después quiso reencontrarse conmigo, intentaba acceder a mí y lo bueno, en mi caso, es que hubo un momento en el que dejó de acosarme.

En su caso era usted independiente. En otros, se ven obligadas a convivir.

Sí, pero en mi caso en particular si hubiera tenido que irme, me hubiera ido. El problema de antes es que no tenía ni idea de que eso era maltrato. Yo me he dado cuenta años después de que lo que yo sufrí era maltrato. Ojalá hubiera visto un cortometraje como este en su momento.

Estos proyectos ayudan a muchas mujeres que no son conscientes de lo que viven en sus casas.

Ahora contamos con protocolos, hay asociaciones. Además, yo colaboro con ellos, hacen una labor impresionante acompañando y apoyando a mujeres para que salgan adelante con sus vidas. Vidas con niños, y eso es más complicado.

Nerea Barros también participa, ¿por qué ella?

Es una magnifica actriz, tiene dos cosas que yo necesitaba. Una, que es esa fortaleza que yo requería de este personaje, pero al mismo tiempo tiene una sensibilidad y una fragilidad que me venía muy bien. Tiene una mirada que me pierdo en ella. Ella reúne esas dos cualidades para este personaje.

A final, una puede salir adelante, encontrar una nueva pareja y una estabilidad.

El amor es bonito, últimamente he escuchado: 'el amor es un invento'. Vamos por partes: El amor existe. ¿Qué es difícil encontrarlo? También. Yo he tenido que llegar hasta los treinta y tres años para conocer el amor, también te diré que sí. Todas las relaciones que he tenido han sido siempre largas, en cada relación que he ido dejando atrás, siempre he sacado algo positivo y siempre he sabido lo que no quieres.

Cuando sabes lo que no quieres, aguantas menos tonterías. Mejor sola que mal acompañada. Es verdad que siempre he tenido muy buena suerte y, cuando ya había tirado la toalla, apareció la persona que para mí, realmente, es la única persona que realmente me ha querido.

Es muy bonito.

Es bonito, pero es duro, después de haber tenido unas cuantas relaciones de pareja.

¿Cuántos años lleva con Carlos?

Once, en el veranito cumplimos doce.

Qué maravilla, una estabilidad tremenda

Sí, nos complementamos perfectamente, nos respetamos, ambos nos incentivamos a seguir adelante. Lo que tiene que ser una relación, me da igual si es sentimental, profesional, personal. Todo se basa en el respeto.

¿Qué le ha dicho Carlos del proyecto?

Él está encantado, le gustó mucho. Es la persona que siempre ve todo y varias veces. Está muy contento, muy orgulloso por mí. Te digo, nos animamos mutuamente en nuestros proyectos y estoy tan centrada creativamente hablando porque estoy correspondida y muy feliz.

¿A quién dedica este cortometraje?

A mi querida Pilar Bardem, que la echo mucho de menos, pero que está muy presente. Era un gran impulso y siempre se alegraba por nosotros y para gente que no conocía.

Y una luchadora.

Es un ejemplo a seguir. Es mi máximo referente, siempre.

La gente sigue presente por lo que ha hecho.

Por el legado, y siempre digo que he aprendido mucho de ella y es mi máximo referente en cuanto a valores y el ser buena gente, ser humano. Se lo dedico a ella y a todas las mujeres, que, por favor, se quieran a ellas mismas.

Si se quieren y respetan, todo lo demás vendrá dado. A las niñas, a los niños, a los hombres. Sobre todo, que como mujeres no nos echemos la culpa. El lema del cortometraje es 'no te culpes por algo que no hiciste'. Al final, para resumir, más humanidad, respeto, amor, paz y menos odio.

