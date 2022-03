2 de 10

Con un día de retraso, el presentador de Telecinco felicitó a su padre por San José. Su conmovedor mensaje no ha dejado indiferente a nadie: "Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión. La parte buena de todo esto es que mi padre ejerce a la vez de espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja. Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo. Tú lo llamas túnel. Y tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante. Si estoy deprimido, vivo en el pasado; me dijiste una vez. Si estoy ansioso, vivo en el futuro. Si estoy en paz, vivo el presente. Pues papá, tienes que estar tranquilo porque estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también", ha confesado Christian en su última publicación.