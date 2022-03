4 de 10

La periodista siempre comparte bellos textos creados por ella misma que enamoran a sus seguidores. Son reflexiones repletas de verdad y que dejan conocerla un poco más. Esta vez ha publicado unas palabras con una foto en la que aparece colgada: "Ahora no te muevas. ¡Quédate quieto! No es un ruego. Es una orden. Verás, yo ya me harté de hacer equilibrios. De querer a través de todo lo estático, estando, al mismo tiempo, sin parar en el alambre. Y haciendo un #mannequinchallenge constante. Por eso me parece justo que, ahora, te toque a ti. No te muevas y mírame. Ando dando saltitos de un sueño a otro. Y me instalo en la araña que me ilumina. A mí entera. Estoy colgada, de manera permanente, en una chandelier. ¿Sabes? Se ve todo precioso desde aquí".