Dani Martín: "Estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho"

Dani Martín (45 años) ha acompañado a generaciones de personas gracias a su música, primero con El Canto del Loco y después como artista en solitario. Si hay algo que el madrileño ha conseguido a lo largo de su extensa discografía es verbalizar esos sentimientos que a veces son complicados de entender y expresar. Los mismos que ha reflejado en su última publicación de Instagram.

Un extenso post en el que Martín ha mostrado sus miedos, anhelos e ilusiones, haciendo un repaso a su vida y recordando no solo los momentos más luminosos, también las sombras con las que tiene que lidiar en el día a día.

"La juventud es un gran momento, pero el presente también", comienza escribiendo el cantante, que aunque asegura que en muchas ocasiones le gustaría tener la "frescura que tenía con 28", prefiere no hacerse "el jovencito" y mostrarse tal y como es ahora. "Me siento en otro lugar. Me encantaría enseñaros cómo ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro, (...) que hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos", sigue, desvelando cómo han cambiado sus prioridades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_)

El Dani Martín de ahora prefiere "hacer lo que me salga, lo que sienta", algo que está aplicando a un nuevo proyecto que desvela en el texto. "Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco, pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual, ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda", cuenta. Él, por el contrario, prefiere "dejarse afectar, sentir, viajar, observar, salir de casa, conocer, aprender, errar… O no, pero a mí me sale así".

El cantante no solo habla en la publicación del futuro y de la evolución que ha vivido, también de sus puntos débiles. "Yo no tengo un cuerpo esculpido, jamás lo tendré. Soy torpe haciendo cosas de manitas. (...) Soy un niño pequeño en cosas y me enfado como tal: cuando me enfado, me voy al sofá de los enfadados como un niño de 6 años y no como", desvela.

Dani Martín ha plasmado su evolución en su última publicación de Instagram, en la que habla de sus luces y sombras. Gtres

En este arranque de sinceridad, el que fuera vocalista de El Canto del Loco también ja puesto al frente su salud mental, confesando que "estoy medicado desde hace un año" y que continúa yendo a terapia, "me está ayudando mucho", dice. Pero también que le dan miedo las drogas, que echa de menos a su hermana - fallecida en el año 2009 a causa de un infarto - y a sus amigos de la infancia. "Cuántas contradicciones, ¿eh? Pues ese soy yo", termina Dani Martín que gracias a este arranque de sinceridad y se ha ganado la admiración - aún más - de sus seguidores.

[Más información: La enfermedad de Dani Martín que le ha hecho adelgazar más de 11 kilos en tiempo récord]

Sigue los temas que te interesan