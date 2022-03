Daniel Oviedo (Gemeliers), destrozado y en tratamiento psicológico tras el accidente en el que murió una menor

Daniel y Jesús Oviedo (23 años), los dos hermanos gemelos sevillanos a los que los andaluces quieren desde que son niños porque los vieron crecen en Canal Sur de la mano de Juan y Medio (59), están atravesando el que es, sin lugar a dudas, el peor momento de sus vidas.

Y no hay lugar a error cuando hablamos de ambos, pues la conexión entre ellos es tan fuerte que cuando a uno le sucede algo, el otro siente el mismo dolor. "Dani no para de llorar y su hermano, que no estaba con él en el accidente, lleva todo el día vomitando", expresa Eva Morilla, su madre, con el corazón en un puño, en conversación con EL ESPAÑOL.

Y es que a principios de esta semana, el nombre de Daniel Oviedo acaparaba titulares en la prensa de todo el país por un trágico accidente en el que se vio involucrado, pese a no tener responsabilidad ninguna.

A la salida de una discoteca de Sevilla, en torno a las 7:15 horas de la mañana del lunes 28 de febrero, el vehículo en el que el joven artista viajaba como pasajero en el asiento trasero colisionaba contra una farola provocando el posterior fallecimiento de una joven de 16 años que iba sentada sobre las piernas de su hermano en el lugar del copiloto.

En total, eran seis personas en un turismo en el que sólo pueden viajar cinco. Se dirigían a un hotel cercano a la sala de fiestas y tan sólo recorrieron 200 metros hasta que tuvo lugar el funesto siniestro. El conductor del coche, un hombre de 22 años al que Daniel Oviedo no conocía de nada, dio positivo en la prueba de alcoholemia y, tras la muerte de la menor en el hospital, fue detenido en su domicilio de Montequinto por un presunto delito de homicidio imprudente.

Este periódico se ha puesto en contacto con Eva Morilla, la madre de Daniel y Jesús, quien afirma que su hijo "está destrozado" y "en tratamiento psicológico" por este delicado asunto. Este desgraciado accidente ha coincidido con el estreno del nuevo tema de Gemeliers, Un millón, y desde algunas televisiones están anulando las entrevistas promocionales hasta que todo se aclare.

Los cantantes Jesús y Daniel Oviedo, miembros de Gemeliers, en un evento en Madrid el pasado mes de febrero. Gtres

"Dani está fatal, cada vez que sale algo de todo este asunto se harta de llorar. Mañana vamos al psicólogo. Está muy mal", apunta Eva. La versión de la madre de Daniel coincide exactamente con la oficial, la de la Policía. "Dani y tres de sus amigos se quedaban en el Hotel Barceló, cerca de la discoteca donde estaban, al lado. Se podrían haber ido andando, pero llegó este chico, el conductor, al que mi hijo no conocía de nada, y se ofreció a llevarlos. Dani se sentó detrás, porque encima es que él ni tiene carné de conducir, ni nada. Se puso el cinturón y se puso a mirar el móvil. No vio qué estaba pasando delante. Cuando se quiso dar cuenta, ya habían tenido el accidente", prosigue.

Algunos medios de comunicación, a través de supuestos confidentes, están intentando manipular la versión a la que Eva se aferra: la de su hijo y la de la Policía. "Gracias a Dios todos están bien físicamente. Ninguno tiene nada, ni siquiera el conductor. La chica impactó con el airbag. Cuando eso pasa, llega la Policía y todos testifican. Mi hijo también. Dani le hablaba a la chiquilla, le preguntaba si estaba bien. Y hasta que la ambulancia no se la lleva, mi hijo no se separa de ella. Y entonces ahí es cuando todos vamos al hospital para estar pendientes de su salud", concluye Eva.

Daniel Oviedo, por su parte, se ha manifestado a través de sus redes sociales con un mensaje que no deja lugar a dudas: está roto de dolor y está al lado de la familia de la joven fallecida, de cuyo hermano es amigo. Además del emoji de un corazón negro en señal de luto, el artista ha escrito un post brindando su calor a los parientes de la adolescente que acaba de perder la vida.

"Llámame cuando llegues a casa, ponte el cinturón o no te montes con nadie extraño. Estos son algunos de los consejos que quizás más solemos escuchar, de unos seres queridos que nos aman. Hoy, tras varios días imposibles solo quiero pedir amor, fuerza y sobre todo respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza. Amor para una princesa de 16 años que vi perder la vida el pasado lunes 28 y toda la fuerza del mundo para una familia destruida. Familia que admiro, quiero, apoyo y con la que comparto un dolor indescriptible por tan irreparable pérdida. Estoy vivo, sano y concienciado mas que nunca de que podría haber sido yo", ha escrito el cantante.

