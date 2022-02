Verdeliss publica el vídeo íntegro de su parto velado e impacta a las redes sociales

Fue el pasado 8 de febrero de 2022 cuando Verdeliss (36 años) dio a su luz a su octavo hijo en el calor de su hogar a través de un parto velado.

"Cayó el sol y apareció ella. Mi Deva, mi luna. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo", escribió en la publicación con la que anunciaba el nacimiento de su octavo bebé.

La navarra dio a luz en un parto velado, esto es, que Deva nació "enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000", detalló. El alumbramiento se llevó a cabo en su chalet, rodeada de sus siete hijos y su marido, y asistida por dos mujeres profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss)

Ahora, Verdeliss ha hecho público el vídeo íntegro de su parto velado, y ha impactado sobremanera a las redes sociales. El vídeo supera el millón y medio de reproducciones, algo más que habitual en todos sus post. En la publicación se puede ver cómo Verdeliss se introduce en una piscina de agua caliente para dar a luz, ayudada y supervisada en todo momento.

A su alrededor, a lo largo de los siete minutos de duración del vídeo, su familia: su marido, Aritz Seminario, y sus siete hijos menores, Aimar (15), Irati (11), Laia (9), Julen (7), las mellizas Eider y Anne (5) y Miren (2).

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar por parte de sus seguidores: "Es precioso el vídeo, enhorabuena. Bienvenida a la vida, pequeña", "Enhorabuena. Me he emocionado muchísimo viéndolo. Sois magia".

La 'influencer' contó con el apoyo de sus hijos durante el parto. Redes Sociales

La influencer prometió que daría todos los detalles, y así lo ha cumplido con este vídeo que ha sobrecogido a la red. Su objetivo con esta publicación, tal y como sostiene en el texto que acompaña al parto, es quitar el "estigma" y enseñar cómo es un parto en casa.

Con esta nueva exposición, la influencer no busca dar "ninguna enseñanza", pero sí mostrar que esta "opción también es segura". "Ojalá visibilizar el nacimiento de Deva, ayude a desestigmatizar el parto en casa en España… todo padre desea lo mejor para sus hijos, no es una decisión desinformada, irresponsable ni fruto del capricho", ha posteado Verdeliss en sus redes.

[Más información: Verdeliss responde a las feroces críticas por haber dado a luz en su casa y ante sus 7 hijos menores]

Sigue los temas que te interesan