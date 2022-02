Emma García, 20 años de éxito en la televisión y en sus otros proyectos: las facetas en las que triunfa

El pasado fin de semana, Emma García (48 años) celebraba 20 años de carrera en Telecinco. Dos décadas que han estado llenas de crecimiento y éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal.

La presentadora llegó a Mediaset en 2002 para presentar A tu lado, el programa con el que dio el salta a la fama y del que guarda los mejores recuerdos. Así lo desveló ella misma en medio del festejo por su trayectoria. "Para mí fue muy importante porque fueron cinco años y medio a diario. No paraba y no me daba tiempo a pensar", expresó Emma García cuando su equipo la sorprendió con un emotivo homenaje por su aniversario en la cadena. "Me pasaron tantas cosas, entre ellas, dar a luz. Cosas muy importantes en mi vida", añadió la guipuzcoana.

Y es que, más allá de la pequeña pantalla, Emma García también ha triunfado en el amor. En el 2000, dos años antes de empezar en Mediaset, se casó con su actual marido, Aitor Senar, a quien conoció siendo una adolescente. Aunque suele ser muy discreta con su vida personal, en varias ocasiones la presentadora ha compartido algún detalle sobre su relación que dan a entender que su amor sigue intacto. Fruto de su matrimonio, en 2006 nació su única hija en común, Uxue (15), quien también se mantiene alejada del foco mediático.

Con su esposo, además, Emma García comparte un negocio que les ha generado altos beneficios. Se trata de Atom 2002 S. L., empresa fundada en 2002 -el mismo año que la presentadora entró en Mediaset- y dedicada a "todos aquellos derechos renunciables de propiedad, intelectual, industrial o de imagen que pudieran corresponderle a cualquier periodista, presentador o artista". En la compañía, ambos figuran como administradores.

En paralelo a ambos negocios, Emma García mantiene una intensa actividad en las redes sociales. En Instagram, donde suele mostrar su trabajo en la pequeña pantalla y algunos detalles de su rutina, cuenta con 485.000 seguidores, una importante cifra que la sitúa "en muy buena posición para solicitar un caché más que digno a las marcas que estén interesadas en utilizar su imagen para determinada colaboración". Así lo explicó a EL ESPAÑOL la experta en marketing Arantxa González.

Tomando como base los parámetros oficiales, de acuerdo con el análisis hecho por la profesional en redes, la proyección que muestra la presentadora de Viva la vida en Instagram"tendría un valor de entre 1.500 y 2.500 euros por publicación". Su cuenta, sin embargo, no tiene nada que ver con el de una influencer.

"Emma tiene un perfil que podríamos llamar 'corporativista', pues solo etiqueta las marcas que luce cuando su trabajo en Telecinco está de por medio. Además, su forma de postear es informal, con fotos cotidianas, y para trabajar profesionalmente de las redes sociales tiene que haber una premeditación y una preparación más amplia a la hora de encontrar la foto perfecta", explicó en su momento la experta a este periódico.

La mayoría de sus publicaciones están relacionadas a sus estilismos, un tema que, a juzgar por los comentarios que recibe, parece interesarle a sus followers. Son muchos los que halagan sus looks o preguntan por las referencias de las prendas. Otros, en cambio, aprovechan sus post para hacerse eco de los temas que aborda en Viva la vida, programa al que llegó en 2018 tras consagrarse como una de las presentadoras más exitosas de Mediaset

Desde que en 2002 llegó a la cadena, Emma García ha pasado por importantes formatos que le han dado gran visibilidad. Entre ellos Supervivientes: perdidos en Honduras, que dirigió en 2008, El juego de tu vida o Mujeres y hombres y viceversa, donde estuvo más de 10 años.

