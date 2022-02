1 de 10

La marquesa de Griñón ha pasado unos días en Manhattan por la Semana de la Moda de Nueva York y ha aprovechado para hacer turismo y para encontrarse con varios amigos de la moda que viven o trabajan allí. En su tour ha disfrutado de una visita privilegiada a la azotea del famoso Flatiron Building, según ella misma ha desvelado en sus redes sociales. El Faltiron es actualmente un edificio de oficinas al que no está permitido el acceso a personas ajenas el edificio, no es una atracción turística. Lo que sí que está permitido es acceder únicamente a su vestíbulo -antes de pasar el control de acceso- que no tiene nada especial. Sin embargo, la hija de Isabel Preysler sí ha podido 'colarse' y subir a lo más alto y ha dejado una prueba de ello en su Instagram con esta foto.