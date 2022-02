La dura confesión de Rosa López: desvela que sus fans le ayudan a sobrevivir económicamente

No corren buenos tiempos para la cantante Rosa López (41 años). En concreto, su situación profesional como cantante atraviesa un mal y agónico momento, a la luz de sus recientes declaraciones.

No es la primera vez que la de Granada hace públicos los altibajos y etapas críticas que ha vivido en su profesión, pero en la actualidad ha dado un paso más allá y no ha tenido reparos en confesar que recibe ayuda económica de sus fans.

Si bien hace unos meses reconoció, con la humildad que la caracteriza, que tuvo que vender su antigua casa y su coche BMW para vivir en un pequeño piso del que sigue pagando la hipoteca, ahora la intérprete hace su confesión más dura y valiente. "Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente", sostiene en conversación con FórmulaTV.

La andaluza Rosa López en un evento público en julio de 2021. Gtres

Y añade: "Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos".

En su descargue, Rosa reflexiona: "En los próximos Operación Triunfo deberían enseñar qué es una factura o una empresa". Cabe recordar en este punto del relato que López reveló hace tiempo que tras su éxito en la Academia de TVE "perdió" mucho dinero en el camino. De entrada, la jugosa cantidad de 90.000 euros que ganó como premio. O como dice la granadina, "15 millones de las antiguas pesetas". El cheque que recibió al coronarse vencedora nunca lo cobró porque "se perdió".

"Estuve los seis primeros años sin atender a mi economía", admitió, para apostillar: "Pues tras seis años sin saber nada de mis temas de dinero, decidí ponerme al día y llamé a mi padre. Él me contó cómo estaba la situación y descubrimos que le habían estafado con el cheque del premio de OT".

En la actualidad, Rosa sobrevive de la manutención de sus seguidores. Tiene el control, pero no el trabajo, se lamenta. "Vivo en un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca. Yo tuve una casa, un BMW X5, un chalet en Granada... Todo eso lo tuve que vender en una época de mi vida", confiesa.

"Yo siempre digo que, si me quedo aquí en pelotas, no me importaría porque sé que lo voy a solucionar", sostuvo hace unos meses. Da las gracias siempre que puede a esa comunicad que la aúpa: "Está ahí siempre y han hecho que tenga una promoción tremenda".

Sus proyectos y su pareja

La cantante está perfilando su gira, Tour Vacío, y trabajando en un libro sobre su vida y obra, donde pondrá en orden su existencia desde que salió de su Granada querida para triunfar en Operación Triunfo, pasando por Eurovisión y todo lo que vino después.

A su lado, desde 2019, el hombre que le ha devuelto la ilusión y las ganas de amar, Iñaki García (44), un Policía Local que trabaja como agente canino en Leganés.

Rosa "no se cree la suerte que tiene con este hombre", informó hace un tiempo a EL ESPAÑOL una persona de total solvencia. Llegó Iñaki en el momento justo, en pleno último resurgimiento de la cantante de Granada. El amor tampoco la ha tratado todo lo bien que le hubiera gustado, pero también en esa parcela hoy es una triunfadora. Este periódico ha podido confirmar que Rosa López ha tomado la decisión de 'fichar' a su pareja como su gran consejero personal, aunque de forma puntual.

De este modo, Iñaki García hace las veces de una suerte de mánager para la cantante. No de manera oficial, eso sí. De hecho, a ella no le gusta que se lo defina así. Ella confía algunos de sus asuntos profesionales a su pareja, en la máxima confianza que otorga la pareja.

El entorno de Rosa está "encantado" con Iñaki García y todos esperan el siguiente paso; la boda: "Están tomándose un tiempo para tener más encauzada la vida musical de Rosa y se pondrán con los preparativos. Tienen claro que su futuro es comprometerse".

Este hombre le ha devuelto a Rosa la ilusión, las ganas de renacer, a todos los niveles. "Nunca había visto a Rosa tan feliz y serena como ahora", se desliza. Y en eso tiene mucha 'culpa' el hombre que está a su lado. Él es su bastón, su consejero, el que la guía para todo.

