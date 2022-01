El homenaje a Jaime Ostos en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla: su emotiva vuelta al ruedo

Este pasado jueves 20 de enero de 2022, familiares y amigos del legendario torero Jaime Ostos pudieron despedirse de él en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid tras su repentino fallecimiento el pasado 8 de enero en Colombia. Esta semana presente ha sido la que la familia del diestro decretó para que se le realizara la misa funeral y demás homenajes a su figura, después de su repatriación a España.

Su viuda, María Ángeles Grajal (67 años), y todos los hijos del diestro recibieron el apoyo, el arropo y las condolencias de varios rostros conocidos que quisieron darle el último adiós al torero, como José Ortega Cano (68), Esperanza Aguirre (70) o Norma Duval (65), entre otros. Un día después, este viernes 21 de enero, las cenizas de Jaime se han desplazado a Sevilla. En concreto, a un lugar emblemático y muy importante en su trayectoria como torero: a la plaza de toros de La Real Maestranza, como era su deseo último.

Jacobo y su madre, María Ángeles, llegando a la plaza de toros de Sevilla. Gtres

"El viernes día 21 a las 5 de la tarde, en La Real Maestranza de Sevilla, vuelta al ruedo del coso del Maestro, con la presencia de familia, amigos y de los familiares de su cuadrilla histórica. Seguida de una Santa Misa en la Iglesia del Baratillo", rezaba el comunicado que se emitió días antes. Así se ha hecho. En esta ocasión, la viuda de Ostos ha estado acompañada por su hijo, Jacobo (37), y también por los demás vástagos que el fallecido tuvo en vida con sus anteriores mujeres. Todos, unidos en el dolor y el recuerdo.

Los restos mortales de Jaime Ostos dando la vuelta al ruedo en La Maestranza de Sevilla en compañía de sus seres queridos. Gtres

Cabe puntualizar que la vuelta al ruedo ha evocado a los hombres de la cuadrilla de Jaime Ostos. Es decir, los banderilleros Julio Pérez 'El Vito', Luis González, Pepe Blanco; y los picadores, Curro Toro y Cipriano Velázquez. "Representados por sus hijos y descendientes", tal y como apunta la propia familia en el citado comunicado. En él, destacan, además, el especial vínculo del torero de Écija con sus hombres de plata: "Eran hermanos en la lidia y en el alma".

María Ángeles Grajal, la viuda, rota de dolor este viernes en Sevilla recibiendo el cariño de sus allegados. Gtres

Una vez finalizado este homenaje en la plaza, se celebrará una misa en la capilla del Baratillo a las 19:30 horas. Al día siguiente, familiares y allegados se trasladarán a Écija, localidad natal del torero, para celebrar un último funeral en la parroquia de Santiago el Mayor antes de que las cenizas queden depositadas en el columbario de dicha iglesia.

"El sábado 22, a las 12.30, en la Parroquia de Santiago, solemne funeral en su pueblo natal, que tanto quería, Écija. Donde reposarán sus restos definitivamente, a los pies de monumento por realizar, cuyo expediente está en trámites para su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento. En espera de la resolución plenaria, sus cenizas se guardarán tras el altar mayor de esa Iglesia, en un columbario, que su familia ha ofrecido para su guarda y custodia", añadía el comunicado.

El legendario torero Jaime Ostos fallecía de forma totalmente inesperada en Colombia, durante unas vacaciones, el pasado 8 de enero de 2022. Su vitalidad y energía se apagaban para siempre y dejaba en shock y destrozada a su mujer, Mari Ángeles, y rotos y desarbolados a sus íntimos amigos con los que despidió 2021 en Cartagena de Indias.

Madre e hijo abrazándose en su reencuentro en España. Gtres

Un infarto mientras dormía acabó con su vida, tras varios años sorteando diversos achaques de salud. También padeció coronavirus, y supo torearlo con maestría a sus casi 91 años. Acompañada de unos amigos, la doctora Grajal realizó el viaje más duro de su vida con las cenizas de su marido. A su llegada a España, fue recibida por los cuatro hijos del diestro, Jaime y Consuelo, fruto de la relación de este con Consuelo Alcalá, Gisela, hija del maestro y Aurora Díaz Cano, y Jacobo, su único hijo en común.

Rota de dolor, la neumóloga se fundía en un gran abrazo con su hijo, sin poder evitar las lágrimas y compartiendo el sufrimiento por la pérdida del sevillano. Días antes de este reencuentro, tras conocer la muerte de su padre, Jacobo se mostraba abatido ante los medios de comunicación. "No puedo coger el teléfono a nadie, solo dar las gracias a la gente que me está escribiendo. Me es imposible ahora mismo. Lo voy a recordar como una gran persona, un gran hombre y un gran padre", expresaba.

Unas palabras que compartía su madre, que desde el país americano aseguraba estar "destrozada". "Era mi vida. (...) Jaime era muy franco, muy sincero, pero la gente que de verdad le ha conocido le adoran, todos. Era un ser entregado, amigo de sus amigos. Un ser más noble y más generoso no lo he visto en mi vida", sentenció.

