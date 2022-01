2 de 11

El único hijo en común entre Jaime Ostos y la doctora Grajal ha asistido vestido de riguroso luto y con su mascarilla reglametaria a para despedirse de su progenitor. Sobre él dijo que era el mejor padre que se podía tener y que su fallecimiento fue una sorpresa. "Mi padre estaba genial y ha muerto como quería, bailando con su gente y con su gran amor", expresó, entre lágrimas.

"Estaba con ellos estos días por llamadas de WhatsApp y mi madre a todas horas me mandaba fotos de él, en la playa con los amigos comiendo, el día de Nochevieja y bailando. Y ayer entrené al fútbol y me ha despertado la noticia ahora... Hace prácticamente dos horas. Y no me lo creía, pensaba que estaba soñando aún", confesó el DJ.