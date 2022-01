1 de 10

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha empezado el año un radical cambio 'look'. Ha dejado atrás su melena oscura y ha decidido apostar por un tono rubio con el que, según ella misma ha comentado con humor, hace honor a su apellido. Tal y como ha explicado, ha conseguido este espectacular resultado después de que le aplicaran un 'Dark Vanilla', creado por su estilista, que le aporta mayor luminosidad a su rostro. Su nueva imagen ha impresionado a sus seguidores, quienes no han dejado de expresarle lo bien que se ve con su nuevo pelo. "Wow", "Guapísima", "Divina", "Preciosa", "Me encanta" o "Espectacular" son algunos de los mensajes que se leen en el 'post'.