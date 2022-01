El proyecto de Daniel Arias, hijo de Imanol Arias, que le aleja del éxito de su padre

Son muchos los hijos que deciden seguir los pasos de sus padres cuando llega el momento de elegir una profesión. Ese parecía ser el caso de Daniel Arias (20 años), el hijo pequeño de Imanol Arias (65) y Pastora Vega (61), quien hace un año daba el salto a la pequeña pantalla de la mano de la serie El internado: Las Cumbres, siguiendo así la tradición familiar de dedicarse al mundo de la actuación. Sin embargo, pese a las buenas críticas de la ficción y a que tiene su propia productora, FMF Productions, el joven ha optado por tomar otro camino que le ha alejado del éxito de su padre, que lleva 21 años triunfando con la serie Cuéntame cómo pasó.

Este 2021 decidió apostar por la música, sorprendiendo a ajenos y conocidos con un estilo urbano y una voz que no deja indiferente a quien la escucha. Comenzó a anunciar su incursión como cantante el pasado mes de julio a través de sus redes sociales, en las que compartía fotografías de sí mismo en el estudio de grabación. Pero no fue hasta semanas más tarde, el 22 de octubre, cuando Daniel Arias anunciaba el estreno de su primer sencillo, Ascensor, un tema que llegó cuando más lo necesitaba.

Daniel Arias durante un concierto en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Hace unos meses yo me encontraba en un momento complejo, bastante desmotivado a nivel personal y profesional… En esos momentos sentía la necesidad de tener un proyecto propio, de hacer algo mío, poder producirlo con mis amigos y que fuese algo que me hiciese feliz y me mantuviese entretenido… Pero no era capaz, estaba triste y eso hacía que mi creatividad estuviese completamente desaparecida", desvelaba en una publicación en la que anunciaba el nacimiento del tema, mostrando su faceta más vulnerable y explicando cómo la música le había salvado de una mala etapa.

Desde ese momento, el hijo de Imanol y Pastora no ha cejado en su empeño de hacerse un hueco en el mundo de la música junto al productor Chickjuarez y ha lanzado otros dos temas, 2+2 y Up!. Ambos se pueden escuchar en diferentes plataformas de streaming así como en YouTube, donde además se puede ver los videoclips. Pese a todo, lo cierto es que el joven ha tenido un éxito decreciente, pues si con la primera canción ha logrado más de 3.000 visualizaciones en la plataforma de vídeos, con las otras dos no ha llegado ni a la mitad de esa cifra.

El caso de 2+2, fue lanzada el pasado 26 de noviembre y tiene como protagonista a la actriz madrileña Andrea Duro (30). Tras su salida más de 1.300 personas han disfrutado del tema. Por su parte, Up! vio la luz hace poco más de un mes, el 10 de diciembre, y al igual que su predecesora el número de visualizaciones se ha visto reducido, pues apenas 580 personas le han dado al play del videoclip que acompaña al single. Una cifra igual de baja que la de sus suscriptores, pues apenas 87 personas reciben las novedades que Daniel publica en esta red social.

Nadie dijo que los inicios fueran fáciles, de ahí que el artista lo esté dando todo tanto de manera virtual como física. Pues en este tiempo ha tenido la oportunidad de actuar en directo, demostrando que lo de la música va en serio. Además de actuar en el Sangre Club, un local especializado en ritmos urbanos, también tiene cerrado un espectáculo en la Sala El Sol de Madrid, una de las más conocidas de la capital.

Unos meses complicados

Mientras que Daniel Arias disfruta de esta nueva etapa con la mayor de sus sonrisas, su padre, Imanol Arias, está pasando una etapa convulsa. Su reciente separación de Irene Meritxell (45) tras once años juntos, tres y medio como matrimonio, situó al veterano actor en el punto de mira, que además tiene pendiente el juicio con la Audiencia Nacional.

Un asunto sobre el que habló durante su paso por El Hormiguero, el pasado mes de octubre, donde aseguró que ya no tiene deberes para con el Fisco. "Yo tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según Hacienda. Por lo tanto, no debo nada de dinero", expresó. Fue en marzo de 2020 cuando la Fiscalía solicitó 27 años de cárcel para Imanol Arias por varios delitos fiscales, un tema al que quiso quitar hierro en el espacio de Antena 3. "Solamente me van a castigar como a un niño malo. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo porque me parece que no hay materia. Es que es muy largo, es el único problema, y hasta que no sale toda la gente siempre tiene la sensación de que algo pasa, que no va bien", aseguraba.

