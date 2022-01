El alojamiento de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Caribe: villa de lujo, playa privada y planes exclusivos

Tamara Falcó (40 años) e Íñigo Onieva (32) han comenzado el año juntos y en un entorno idílico. Tal y como ha mostrado la hija de Isabel Preysler (70) en su perfil de Instagram, tras disfrutar de unos días de descanso en Miami se trasladó a la ciudad de La Romana, República Dominicana, para continuar sus vacaciones al lado de su novio y un grupo de amigos.

"Qué manera más divertida de empezar el año… rodeada de bff’s (de los de verdad) 2022 here we go", escribía Tamara Falcó el pasado domingo 2 de enero junto a un álbum de tres fotografías en las que posaba desde el Caribe. En la segunda imagen se mostraba al lado de Íñigo Onieva con un look muy veraniego y en medio del salón de la exclusiva casa en la que se han alojado. Se trata de un espectacular chalet que forma parte del complejo Casa de Campo Resort & Villas, catalogado como el número uno de República Dominicana y el predilecto de los vip.

"Hemos sido el destino de lujo favorito de viajeros exigentes y celebridades que disfrutan de la privacidad por su entorno seguro y exclusivo", explican en la página web del mencionado alojamiento que ofrece la posibilidad de hospedarse en una habitación de hotel o en una villa privada, tal y como han escogido Tamara Falcó e Íñigo Onieva para despedir el 2021 y comenzar el 2022. Cada una de ellas, aseguran, "tiene un encanto único" y cuenta con impresionantes servicios. Incluye piscina privada, cómodas habitaciones y amplios salones de estar para disfrutar entre familiares y amigos. El complejo, además, ofrece desayuno diario preparado en la casa, asistencia de limpieza y carritos de golf para explorar las espectaculares instalaciones del enclave.

Casa de Campo Resort & Villas tiene el mejor campo de golf del Caribe, conocido como The Teeth of the Dog. Además, una playa privada -Minitas-, ideal para tomar el sol o disfrutar de deportes de agua como esnórquel, kayak o remo. Como actividades deportivas, el alojamiento que han escogido Tamara Falcó e Íñigo Onieva también cuenta con un gimnasio completamente equipado y la posibilidad de practicar tenis, equitación, tiro, vela, pesca, caza o polo. Para aquellos que prefieran el relax, podrán visitar el exclusivo spa, con tratamientos terapéuticos y renovadores.

En cuanto a su propuesta gastronómica, el enclave caribeño no solo ofrece el servicio de chef privado y entrega de comidas en las habitaciones y villas. También incluye una amplia variedad de bares y restaurantes que se adaptan a todos los gustos. Sus cartas, según explican en la web, incluyen platos locales e internacionales. Por otro lado, para quienes quieran vivir la experiencia de una noche de fiesta en el Caribe, Casa de Campo ha abierto para sus huéspedes una serie de locales con música en directo.

Diferentes enclaves del alojamiento que han escogido Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Casa de Campo Resort & Villas

El alojamiento, además de destacar entre otros por sus espectaculares villas y servicios de lujo, llama la atención por estar en medio de un entorno privilegiado. A su alrededor se encuentran un sinfín de impresionantes playas de las que precisamente han disfrutado Tamara Falcó e Íñigo Onieva. A través de sus stories, la ganadora de MasterChef Celebrity se mostró a bordo de un barco junto a su pareja y amigos, mientras navegaban por la costa de Playa Bayahibe. Antes de la llegada de la socialité a la isla, el grupo también se trasladó hasta el conocido pueblo Altos de Chavón, réplica de una pequeña localidad mediterránea del siglo XVI en el corazón de la campiña dominicana.

Tamara e Íñigo han estado junto a una pareja que forma parte de su selecto grupo de amigos. Se trata de Luisa Bergel, quien ha compartido un sinfín de detalles del viaje a través de su perfil de Instagram, y Cristian Flórez. Ella es hija de uno de los inversores más importantes de nuestro país, Jaime Bergel, y se ha educado en reconocidos centros: el Liceo Francés de Madrid y el King's College de Londres. Él, por su parte, guarda un perfil más discreto y ostenta el cargo de Executive Managing Director en Be Mate, una innovadora empresa de alquiler de apartamentos.

