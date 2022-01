Esther Doña y Santiago Pedraz, amor y complicidad por las calles de Málaga en su primera Navidad juntos

Tras un 2020 especialmente duro por los fallecimientos de su marido, Carlos Falcó, y de su padre, a causa de la Covid-19, Esther Doña (43 años) recuperaba la sonrisa a mediados de 2021 de una manera totalmente inesperada. Encontró de nuevo el amor junto al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz (63), a finales de julio del pasado año.

Desde entonces, Esther y Pedraz apenas se han separado y, completamente enamorados, no han dudado en mostrar su felicidad públicamente, tanto en eventos sociales como a través de sus redes sociales. Viven su momento más dulce. "Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una de las reuniones de amigos que hacíamos en casa 'el día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!'", confesó, emocionada, Doña hace seis meses durante una entrevista.

Ahora, más enamorada que nunca, la pareja está viviendo las que, sin duda, es su Navidad más especial. En Málaga, y en compañía de la familia de la empresaria, ambos se han dejado ver presumiendo de felicidad y derrochando pasión y complicidad. Entre besos y abrazos, la pareja ha recibido el año 2022 dando un paseo por la conocida calle Larios y admirando la iluminación navideña del centro de la ciudad.

En un momento dado de su paseo, Esther y Pedraz han disfrutado, además, de una improvisada actuación de villancicos en plena calle, y la viuda de Carlos Falcó no ha dudado en tararear la canción con alegría, sin dejar de mirar, cómplice y sonriente, a su pareja. Lo que no cabe duda alguna es que esta relación sentimental se está consolidando a pasos agigantados. Prueba de ello es el hecho inequívoco de que Santiago haya pasado estos días de fiesta junto a la familia de su pareja.

Fue la revista ¡HOLA!, el pasado verano de 2020, la que publicaba unas imágenes exclusivas de la bella pareja en la que, apasionados, presumían de un noviazgo que habría empezado semanas atrás, y que avivó la ilusión en la mirada de ambos protagonistas. El citado medio despejaba todas las dudas. Durante otro romántico paseo por la capital de España, la pareja se mostraba cariñosa y afectuosa. Tanto que, en un momento dado, no dudaron en darse un arrobado y apasionado beso.

Según publicaba este semanario, Esther y el magistrado de la Audiencia Nacional "ya no se esconden y hacen planes de verano juntos". "En ocasiones, la felicidad llega de imprevisto, y es cuando hemos dejado de buscar y cuando menos la esperamos, ¡aparece! ¿Os ha pasado también a vosotros?", este era el enigmático mensaje que publicaba la empresaria entonces en sus redes sociales.

Desde la muerte de Carlos Falcó, en la biografía de Instagram de Esther Doña se podía leer: "marquesa viuda de Griñón". Pero esas palabras desaparecieron cuando irrumpió Pedraz en su vida. La socialité decidía eliminar este título y lo sustituyó por otra optimista frase: "Comenzando un nuevo capítulo en mi vida con alegría y vitalidad". Este pequeño texto fue una gran declaración sobre el momento que vive actualmente junto al magistrado de la Audiencia Nacional. En la actualidad Pedraz está considerado como uno de los jueces más mediáticos de la judicatura española. Es titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Hoy en día, Santiago Pedraz no tiene pareja sentimental. Su última relación conocida fue con la abogada Sylvia Córdoba, con la que comenzó a salir en 2018, tras separarse de su mujer y madre de su hijo, de 10 años.

Esther y su recuerdo de Carlos

En octubre de 2021, EL ESPAÑOL entrevistó a Esther Doña con motivo de la publicación de su libro, La vida de un gran hombre a través de sus ojos (Ed. Planeta). A lo largo de sus 278 páginas, Esther Doña hace un exhaustivo repaso a su historia de amor con Carlos Falcó, del que fue la cuarta y última esposa.

Sincera con sus lectores, la autora relata lo difícil que fue su aterrizaje en las altas esferas en las que se codeaba un Grande de España o el lastre de soportar a las lenguas de vecindonas juzgando desde todos los foros su profundo amor por el aristócrata, solo por la diferencia de edad.

En conversación con este medio, Doña recordó al marqués: "Perdí a Carlos en unas circunstancias muy duras, no pude despedirme de él y necesitaba hablarle. Este libro ha sido mi homenaje a Carlos y mi terapia para aceptar su muerte. Carlos estaba más que orgulloso de cómo se forjó nuestra relación y fue por WhatsApp y, lamentablemente, terminó de igual manera".

Jamás olvidará Esther el día que vio salir de casa a Falcó, camino del hospital. Nunca más lo vio regresar: "Fueron meses muy, muy duros, pero el tiempo va pasando y ya lo veo con más distancia. Escribir este libro ha sido mi mejor terapia para aceptar lo ocurrido y ahora más que dolor, queda el cariño y el recuerdo de estos maravillosos años vividos junto a él".

Añadió, emocionada, que hubo una noche en que creyó verlo regresar a casa, una vez fallecido: "Durante mucho tiempo me costó aceptar la realidad, pero supongo que me ha ocurrido lo mismo que a muchas familias. Este virus se ha llevado a millones de personas en las mismas circunstancias. Pero ya lo he superado y, además de la perdida de Carlos, tuve que afrontar la de mi padre, que murió a causa del mismo virus".

