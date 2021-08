La señal que demuestra que la relación entre Esther Doña y Santiago Pedraz se consolida

Esther Doña (42 años) está feliz y mucho tiene que ver en ello la nueva relación sentimental que ha comenzado con Santiago Pedraz (63). El juez le ha devuelto la ilusión y la malagueña apuesta claramente por esta nueva vida. Tanto es así que hace pocos días ella misma confirmó su historia de amor, publicando un romántico vídeo en sus redes sociales. Este 20 de agosto, por esta misma vía virtual, la empresaria ha llevado a cabo otro significativo gesto que demuestra la seguridad que tiene en esta nueva etapa que acaba de iniciar en su terreno más íntimo.

Desde la muerte de Carlos Falcó, en la biografía de Instagram de Esther Doña se podía leer: "marquesa viuda de Griñón". Pero este viernes dichas palabras han desaparecido. La socialité ha decidido eliminar este título y lo ha sustituido por otra significativa frase: "Comenzando un nuevo capítulo en mi vida con alegría y vitalidad". Este pequeño texto es una gran declaración sobre el momento que vive actualmente junto al magistrado de la Audiencia Nacional.

Esther Doña, en su última publicación de Instagram. Redes sociales

Este verano está siendo muy especial para Esther ya que ha recuperado la sonrisa y es el primero que está disfrutando junto al juez. Recientemente la pareja ha pasado unos días en la Comunidad Valenciana, y este miércoles, 18 de agosto, a su regreso a Madrid Esther confesaba que se encontraba "muy bien" y "siempre avanzando" en la vida. Haciendo gala de su discreción habitual no dio más detalles sobre el estado de su corazón, pero su cara irradiaba el estado de felicidad que está experimentando.

Poco tiempo ha permanecido la pareja en la capital, pues la propia empresaria ha comunicado a través de las redes sociales que han cambiado el bullicio de la ciudad por la tranquilidad de la naturaleza. En la imagen compartida, aparece posando ya sin ningún reparo, junto a su novio, quien rodea con cariño su cintura y entrelaza la mano con ella. Además de ellos, en la instantánea aparece una tercera protagonista: Chloe, la perrita que le regaló el fallecido marqués de Griñón.

"¡Estoy feliz pasando unos días maravillosos en el campo, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de este entorno y de los increíbles paisajes que la naturaleza nos regala cada día! Y a vosotros ¿qué os gusta más el campo o el mar?", les contaba a sus seguidores, desde la publicación.

Fue la revista ¡HOLA! la que publicaba unas imágenes exclusivas de la bella pareja en la que, cómplices y apasionados, presumían de un noviazgo que habría empezado hace tan solo unas semanas y que ha avivado la ilusión en la mirada de ambos protagonistas.

La pareja paseando en compañía de la perrita Chloe. Europa Press

El citado testimonio gráfico despejaba todas las dudas. Durante un romántico paseo por la capital de España, la flamante pareja se mostraba cómplice, cariñosa y afectuosa. Tanto que, en un momento dado, no dudaron en darse un arrobado y apasionado beso. Según publicaba este semanario, Esther y el magistrado de la Audiencia Nacional "ya no se esconden y hacen planes de verano juntos". Lo cierto es que, a la luz de las fotografías, ambos no pueden estar más felices e ilusionados con esta nueva etapa que se inicia en sus vidas.

