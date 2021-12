El polémico viaje de lujo de Nuria Roca y Juan del Val a Turquía: por qué han tenido que dar explicaciones

Nuria Roca (49 años) y Juan del Val (51), como muchas otras parejas, han decidido hacer las maletas y despedir el año lejos de casa. Este martes 28 de diciembre, la presentadora compartió en su perfil de Instagram una fotografía tomada desde el aeropuerto en la que anunciaba el comienzo de sus vacaciones.

"¡Vamos que nos vamos!", se podía leer junto a la imagen, en la que posaba frente a los mostradores de facturación, oculta bajo una gorra y bien enfundada en un plumas negro. El destino parecía ser todo un misterio, pues la colaboradora de El Hormiguero ha optado en un primer momento por no desvelar a dónde iban, aunque daba una pequeña pista a través de las dos menciones del post.

Una, al portal de viajes de Nuba, conocido por realizar vacaciones exclusivas y a medida, y otra, a la aerolínea Turkish Airlines. Una combinación de éxito para pasarlo en grande que, además, hace pensar que se trata de un viaje promocionado.

Nuria Roca antes de tomar el vuelo. Instagram

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar a la publicación, aunque posiblemente no como Nuria hubiera esperado. Sus seguidores se han mostrado indignados con este viaje, pues muchos de ellos aseguran que les parece "hipócrita" que ellos vayan a pasar las fiestas fuera de España cuando hace apenas unos días pedían a la gente que se quedara en casa e intentaran limitar las reuniones sociales.

"En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, que no viajara...", "Hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia", "No viajar, no juntarse con la familia… No has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra. Un poco de respeto a la audiencia, por favor,", se puede leer en alguno de ellos.

Ha sido tal la controversia que se ha formado que Nuria Roca se ha visto obligada a alto en sus vacaciones y publicar una contundente aclaración en la que desmiente que ella dijera que no se pueda o deba viajar. "Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado", comienza escribiendo, asegurando que tanto ella como su familia cumplen todas las normas "escrupulosmente".

"Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten. Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar", continúa, para despedirse con un mensaje para sus haters, "Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho".

De hecho, en la imagen que acompaña al texto no se la ve nada preocupada. Mientras su marido disfruta de una lectura en una gran cama, ella sonríe desde un primer plano, ajena a las críticas y dispuesta a disfrutar de unas vacaciones exóticas.

