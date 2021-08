Nuria Roca y Juan del Val, sus idílicas vacaciones: sol, juegos y paseos en las playas de Cádiz junto a sus hijos

Nuria Roca (49 años) y Juan del Val (50), como la mayoría de los españoles por estas fechas que marca el calendario, continúan disfrutando de unos días de descansando en las playas de Cádiz. Apurando los últimos rayos de sol antes de retornar a la capital de España, Madrid.

En concreto, reponen energías en la exclusiva urbanización de Sancti Petri. Perteneciente al término municipal de Chiclana de la Frontera, el matrimonio está acompañado de dos de sus tres hijos; Pau, que está a punto de cumplir 15 años; y la pequeña Olivia, que ya tiene 10.

En las imágenes se puede ver no solo la gran complicidad que existe entre el matrimonio, uno de los más sólidos del panorama nacional, sino también el cariño y el amor que sienten por sus hijos. En estos días de asueto, no faltan los besos, los abrazos y los juegos en familia. También hay hueco para los paseos románticos, como los que acostumbran a dar Nuria y Juan por la orilla de la playa.

Nuria Roca y Juan del Val paseando por la orilla de la playa. Gtres

En definitiva, están siendo semanas idílicas en las que el matrimonio ha hecho un alto en sus abultadas agendas profesionales, y se compagina a la perfección para no dejar solos a sus hijos en sus baños en el Atlántico. Durante estas vacaciones, Nuria Roca no ha podido exponerse al sol todo lo que le gustaría, por lo que han sido contadas las ocasiones en que ha lucido en bikini. Debe permanecer a la sombra por exigencias profesionales, así lo ha explicado ella misma. "Este año toca sombrilla y tapada hasta arriba. No me puede dar el sol porque la doctora Blanca Robledo está en el hospital operando", ha posteado, haciendo alusión a su fichaje por la serie Madres. Amor y vida. Seguramente, por exigencias del guión, no pueda tostar su piel entre capítulos y tomas.

Por lo tanto, la presentadora se ha valido del caftán y el pareo para camuflarse de los implacables rayos de sol. Este verano está siendo frenético para Nuria Roca. A sus 49 años, la actriz y presentadora tiene su agenda cargada de trabajo. Compagina la obra de teatro La gran depresión con su incorporación a la exitosa serie de Telecinco Madres. Amor y vida, que ya prepara su cuarta temporada. Además, conduce el programa Family Feud, en Antena 3.

Nuria Roca abrazando a sus hijos tras darse estos un baño en la playa. Gtres

Juan del Val, por su parte, sigue con la promoción de su libro, Delparaíso, que se va a convertir en serie; las grabaciones de la próxima temporada de El Desafío, donde participa como jurado y el nuevo libro que ya está preparando. Con tal ritmo de trabajo la conciliación familiar a veces se hace complicada, pero se sobrelleva, como confesó Nuria a ¡HOLA! hace un tiempo: "Pues un poco, pero al final, como hay que llegar, llegas a todo. Ellos también ponen de su parte, ya no son tan pequeños y saben hacer cenas, se quedan a cargo de su hermana pequeña de vez en cuando. Tengo que negociar, pero lo llevamos todos muy bien, la verdad".

Juan del Val Roca, el gran ausente

En estos últimos días de vacaciones, el primogénito del matrimonio Del Val-Roca, Juan del Val Roca (19), ha causado baja en la desconexión familiar. El joven cumplió 19 años el pasado 19 de julio. Juan del Val Roca es una absoluta estrella de TikTok, la aplicación más utilizada por los jóvenes americanos y que también reina en España por sus vídeos cortos, sus filtros, efectos y sus bailes.

Juan Jr. está muy centrado en sus estudios, sus amigos, hasta la fecha no se le conoce pareja y en septiembre empezará segundo de Publicidad y Marketing, por lo que, de alguna manera, va a seguir los pasos de sus padres en el sector de la comunicación. Son precisamente ellos, Nuria y Juan, quienes a menudo aparecen como artistas invitados haciendo algún cameo -a veces involuntario- en el TikTok de Juan del Val Roca.

En su cuenta de TikTok, el joven muestra un poco de su día a día: va y vuelve de la universidad en transporte público, realiza algún challenge con sus colegas e incluso provoca que su madre interactúe con él, haciéndola partícipe del ya famosísimo "te falta calle". La relación de Juan del Val Roca con sus padres es excelente y así lo muestran en sus redes y en todos los momentos en los que la presentadora y el productor son preguntados por sus tres pequeños. El autor de Candela -Premio Primavera de Novela de 2019- dedicó unas preciosas palabras a su primogénito cuando cumplió 18 años.

"Esta es una de mis fotos preferidas de siempre. Ese niño tiene ahora 18 años, estudia Publicidad, de vez en cuando se hace viral en TikTok, me roba las camisetas, fuma un poco aunque lo niegue, cocina muy bien y yo estoy orgulloso de él...", escribió Juan del Val sobre su tocayo en versión junior.

Juan Del Val y Nuria Roca siempre han llevado una vida privada discreta, aunque tampoco han titubeado nunca a la hora de hablar de los suyos. De hecho, en declaraciones en exclusiva para EL ESPAÑOL, la valenciana afirmaba lo siguiente: "Todo, dentro de un equilibrio, es maravilloso. Yo entiendo que la gente quiera saber cosas de ti porque a mí me pasa de otra gente a la que yo admiro. Pero también está el derecho a elegir lo que quieres contar, lo que no quieres contar, lo que te quieres guardar... La libertad está por encima de todo. No me cuesta nada contestarte. No tenemos que darnos tanta importancia". Hoy su hijo mayor pisa fuerte y promete desbancar a sus propios padres.

