El regreso a redes de la periodista Ana Rosa Quintana es una de las grandes noticias de este fin de año, de la que se hace eco la publicación. La presentadora está pasando la Navidad en su casa de Madrid junto a su familia más cercana.

Quienes no han pasado unas buenas fiestas, de momento, son Carmen Borrego y Terelu Campos, pues no han podido reunirse a cenar por Nochebuena, retrasando así su reconciliación. Por último, la política Cristina Cifuentes ha concedido una entrevista exclusiva en la que habla de su lado más personal: "He aprendido a perdonar", asegura.