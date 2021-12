8 de 10

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ya está lista para las "cenas de Navidad", tal y como ella misma cuenta junto a la imagen. La joven posa con un conjunto que no es de la firma de su madre, Victoria Colección, a la que suele recurrir para las citas especiales. Esta vez ha preferido un look de House of CB.